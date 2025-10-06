El hotel boutique en aviones Boeing que revolucionó el turismo cordobés

Air Damasco suma tres aviones reciclados, 20 habitaciones en total y un nivel de ocupación que supera el 90%.

Oncativo, conocido por su fuerte perfil agroindustrial, sorprende ahora con una propuesta turística innovadora que está llamando la atención incluso de los propios cordobeses: alojarse en un avión reciclado que funciona como hotel boutique de lujo. El proyecto Air Damasco, impulsado por el empresario Oscar “Pupi” Scorza, consiste en dos aeronaves Boeing 737 que fueron adaptadas y anexadas al Campo Hotel Nono Luigi.

Desde su apertura en julio, el hotel ya registra un 90% de ocupación, un claro indicio del éxito que tiene esta original propuesta. Cada avión alberga cuatro suites tematizadas según países clave en la historia comercial del complejo, como Estados Unidos, Brasil y Perú. Las habitaciones, diseñadas para uno o dos huéspedes, cuentan con tecnología domótica y comodidades premium: mesas de luz con cargadores inalámbricos, duchas conectadas al smartphone para escuchar música, espejos antivaho y hasta inodoros inteligentes. Además, cada suite tiene su jacuzzi privado al aire libre.

Carina Bianciotti, responsable de relaciones comerciales del hotel, destacó que “los aviones se llenan primero los fines de semana, es lo más demandado. Lo novedoso atrapa al turista y potencia a Oncativo como destino de experiencias”. Pero Air Damasco no se limita solo a las suites en los aviones. El complejo ofrece también 12 habitaciones con estética rural en la zona de campo, un spa con pileta climatizada cubierta, circuito hídrico y masajes. Próximamente, inaugurarán una pileta al aire libre con un domo transparente, diseñada para convivir con los animales de la granja que se desplazan libremente por el predio de 20 hectáreas.

Para sumar opciones de ocio, un tercer avión fue transformado en un boliche con terrazas ideales para sunsets, cumpleaños y encuentros juveniles. A su vez, el complejo cuenta con un salón para eventos con capacidad para 600 personas, que ya tiene agendada una fiesta de Halloween para el 1 de noviembre, y un comedor con espacio para 93 cubiertos.

Air Damasco suma tres aviones reciclados, 20 habitaciones en total y un nivel de ocupación que supera el 90%.

El precio de alojarse en un avión en Córdoba

Los precios de las suites en avión se ubican dentro de la hotelería premium de Córdoba, con paquetes que arrancan en $250.000 por noche, incluyendo desayuno y acceso a todos los servicios del complejo. Desde la web oficial ofrecen promociones 4x3 y 3x2 de domingo a jueves, válidas tanto para las habitaciones de campo como para las aéreas.

En números, Air Damasco suma tres aviones reciclados, 20 habitaciones en total y un nivel de ocupación que supera el 90%, una fórmula que demuestra que la originalidad y el lujo pueden atraer turistas y potenciar destinos menos tradicionales. El proyecto fue presentado en la última Feria Internacional de Turismo (FIT), donde captó la atención de operadores y visitantes, posicionando a Oncativo en el mapa nacional como un destino innovador que combina turismo, naturaleza y experiencias únicas.