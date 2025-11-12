Así es el Bosque Encantado: queda solo a 2 horas de CABA y es ideal para una escapada en primavera.

Existe un bosque llamado Bosque Encantado a tan solo 2 horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ideal para conocer en una escapada en primavera. Ahora que se acerca el calor y los días soleados, los paseos al aire libre son ideales tanto para ir solo como en familia.

Este bosque queda a solo 172 km de la Ciudad de Buenos Aires, en General Belgrano, Provincia de Buenos Aires. El Bosque Encantado, diseñado por el arquitecto y paisajista Carlos Thays, es parada obligatoria en este pueblo.

Qué hay en Bosque Encantado, Villa General Belgrano

Se trata de un espacio verde inmenso con más de 88 especies vegetales centenarias y más de 30 especies de aves, ideal para desconectarse del ruido de la ciudad y dejarse llevar por la naturaleza.

Además de apreciar su vegetación y sus aves, se puede caminar por los senderos que te conducen hasta el antiguo casco de la Estancia Santa Narcisa, hoy Museo de las Estancias.

Es una gran oportunidad para conocer la historia y las costumbres rurales de hace más de 150 años, mientras se disfruta de la conexión con la naturaleza. Tanto el bosque como el museo tienen entrada libre y gratuita.

El Museo de las Estancias

Al entrar al Museo de las Estancias, ubicado en la zona principal del bosque, se puede apreciar una muestra con documentos y fotografías de momentos históricos de General Belgrano, como "El Pueblazo", ocurrido en 1983. Este movimiento, impulsado por los propios vecinos, fue fundamental para que 114 hectáreas del establecimiento que estaban abandonadas pasaran a manos del Municipio.

El museo tiene además siete salas temáticas donde se exhiben máquinas, herramientas y objetos que reflejan la vida cotidiana en la estancia. También se conservan piezas del período comprendido entre 1924 y 1954, cuando la familia pionera Stegman Aguirre administraba una fábrica de dulces, quesos y frutas en lata.

Bosque Encantado y Museo de las Estancias: días y horarios de apertura

Bosque Encantado : lunes a viernes de 8 a 13; sábados, domingos y feriados de 10 a 17.

Museo de las Estancias: jueves y viernes de 13 a 18; sábados y domingos de 10 a 18.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para ir desde CABA, se debe tomar la Ruta Provincial 29 que conecta con General Belgrano o bien la Ruta Provincial 41 que atraviesa General Belgrano. Son aproximadamente 172 km, un equivalente a 2 horas en auto, dependiendo del tráfico.