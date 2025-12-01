Asumirán los nuevos diputados nacionales por La Rioja en el Congreso de la Nación: cómo queda conformado el distrito

El próximo miércoles 3 de diciembre se realizará la jura de los nuevos diputados nacionales que asumirán su mandato hasta 2029 en el Congreso de la Nación. Tras haber ganado la lista de Ricardo Quintela en La Rioja, Gabriela Pedrali renovará su banca por el peronismo riojano.

La riojana firmará cuatro años más en la Cámara baja tras renovar su mandato, y formará parte de la lista de representantes peronistas junto a Hilda Aguirre, y Sergio Casas de Unión por la Patria. Asimismo, también jurará por La Libertad Avanza, Gino Visconti, quién asume la banca por primera vez.

La jornada estará atravesada por otro hecho de relevancia institucional: la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. El dirigente, que ocupa ese cargo desde 2023, volverá a encabezar el cuerpo tras alcanzar los consensos necesarios dentro del oficialismo y sus aliados. Tras la sesión preparatoria, se prevé además la definición de las autoridades de los bloques parlamentarios, la conformación de las comisiones y la organización legislativa para el período 2025.

Reclamo de fondos adeudados

Los diputados nacionales del bloque peronista de La Rioja, incluyendo a Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera, Sergio Casas e Hilda Aguirre, solicitaron una audiencia urgente con el ministro del Interior, Diego Santilli. El principal motivo de esta convocatoria es la crítica situación financiera de la provincia debido a los fondos adeudados por el Gobierno nacional y el impacto que podría tener el Presupuesto 2026 propuesto.

En un documento formal, los legisladores señalaron que la retención de estos recursos es crítica, ya que son esenciales para mantener la continuidad de obras públicas, los programas sociales, la asistencia a los municipios, y el funcionamiento general de las áreas estratégicas del Estado riojano. La falta de estas transferencias, que están establecidas por ley y convenios vigentes, y compromete seriamente la planificación presupuestaria provincial.

Los funcionarios recordaron que ya habían solicitado una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debido a que el Presupuesto 2026 no incluye una partida de coparticipación que fue eliminada para La Rioja. Además, expresaron su preocupación al señalar que no hay nada contemplado para la provincia en términos de obras públicas y viales, y especuló que el Gobierno nacional esperar la asunción del diputado Gino Visconti (del oficialismo) para recién recibir a la delegación riojana.