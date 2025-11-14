La provincia de Entre Ríos fue testigo de un conflicto insólito este jueves, cuando en el barrio Bajada Grande, de la ciudad de Paraná, una discusión por el robo de una gallina derivó en una violenta pelea la cual finalizó con dos mujeres hospitalizadas por heridas graves provocadas con un cuchillo y con una joven detenida. El incidente ocurrió a las 11 de la mañana en la intersección de Croacia Sur y Cortada 1282 y, según las autoridades, fue el resultado de un conflicto que había iniciado dos semanas atrás.

En diálogo con los medios locales, el jefe de la Comisaría 11, Hugo Paniagua, explicó que el inicio del conflicto tuvo lugar hace dos semanas, cuando una de las mujeres heridas denunció el robo de una gallina, la cual posteriormente localizó en la vivienda de una de sus vecinas, señalándola como responsable del delito. Luego de esto, la vecina de la damnificada devolvió el animal, lo cual parecía indicar el final de la tensión, sin embargo, este jueves por la mañana, cuando la vecina regresaba del kiosco, se cruzó con la mujer y su hija, quienes comenzaron a agredirla verbalmente. Explica Paniagua que, ante la intervención de la hija de la agredida, comenzó una pelea a golpe de puños. Durante el combate, la hija de la mujer agredida en primer lugar, tomó un cuchillo y atacó a las mujeres, causándoles heridas de gravedad en el cuello y el abdomen a ambas.

Ante tan brutal incidente, madre e hija fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Martín, en el cual aún permanecen internadas. Por su parte, la Fiscalía de turno solicitó la detención de la agresora, la cual fue llevada a la alcaidía de Tribunal, al mismo tiempo, la investigación se mantiene para determinar las responsabilidades penales de todas las involucradas.

El parte médico de las mujeres apuñaladas

Las mujeres, de 38 y 23 años respectivamente, actualmente se encuentran internadas en el Hospital San Martín, de la ciudad de Paraná y ya se tiene el primer parte médico de ambas.

La mujer de 23 años recibió dos heridas punzantes: una en la región cervical izquierda, la cual le provocó un hematoma sin complicaciones, y la otra en el hemitórax izquierdo, por la que se le diagnosticó un neumotórax. Si bien la joven se encuentra estable, debido a su herida en el hemitórax, se le colocó un tubo de drenaje pleural.

Por su parte, su madre presentó múltiples heridas cortantes, las cuales se presume fueron provocadas por un cuchillo tipo Tramontina. Por el momento no se le detectaron lesiones internas graves, sin embargo, permanecerá internada bajo control del servicio de cirugía general.