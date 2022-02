El Previaje impulsó el turismo en Entre Ríos y fue el motor de un movimiento histórico en enero

Entre Ríos recibió 800 mil turistas durante enero, cifra récord para un primer mes del año. La mayoría de quienes visitaron la provincia arribaron desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Más de 800 mil personas pasearon por Entre Ríos durante enero, cifra récord para un primer mes del año. Se trata de más del doble de visitantes que en 2021, aunque el cotejo es engañoso por tratarse un año atípico por la pandemia y con una vacunación que apenas daba sus primeros pasos. Sin embargo, también resultó superior a 2020 y a 2019, dos comparaciones más reales y fieles en torno a una industria sin chimenea que ocupa cientos de puestos de trabajo, tanto de manera directa como indirecta. En ese contexto, los operadores destacan al Previaje como una herramienta clave, que ha lanzado a miles de personas a movilizarse dentro del país.

"Realmente tenemos una temporada muy buena. Duplicó la anterior, que tuvo sus limitantes. Pero fue también un 5% superior a enero de 2020, en la prepandemia, y 15% superior, además, a enero de 2019. El previaje es un producto que ha sido un acierto y muy exitoso. Y las expectativas son muy buenas para febrero, marzo y abril. Los prestadores vienen de pasarla mal, pero desde mediados de agosto de 2021 viene creciendo en su nivel de actividad y está consolidando una temporada muy buena", indicó el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.

En contacto con Cara y Ceca (Radio UNER), el funcionario admitió que han existido algunas variaciones de precios: "Ante la incertidumbre, hubo prestadores que quizás no se pepararon. Es un sector diversificado, pero muy democrático. Los recursos que genera se reparten de forma muy igual, nadie domina. Hay que trabajar en los precios, pero seguramente tiendan a normalizarse porque el operador siempre invierte para mejorar sus servicios y genera mucho empleo". Y agregó: "El prestador turístico entiende los altibajos de la temporada y mantiene los precios. A veces, quienes recién ingresan al rubro, no entienden que un año no se salva en tres meses. Entonces impactan con los precios, perjudicando al sector. Pero es un porcentaje menor".

Bahillo finalizó confirmando que existe la voluntad, de parte del gobierno nacional, de que el Previaje se convierta en ley, aunque admitió que aún no hay fecha cierta para la presentación de la norma.

La oferta turística de Entre Ríos es variada. Hay playas en ambas costas -la del río Paraná y la del río Uruguay- pero también una amplia variedad de parques acuáticos y termales. Las fiestas populares suelen ser muy convocantes y los carnavales -especialmente el de Gualeguaychú- concitan la atención de miles de visitantes. En ese marco, los 830 mil turistas que llegaron al principio de 2022 dejaron un saldo de más de $8 mil millones, con un ticket promedio de $8.700 diarios. La mayoría de quienes visitaron la provincia arribaron desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Gualeguaychú, Colón, Concordia y Paraná fueron nuevamente las localidades más elegidas.

"El balance es positivo, estamos contentos. Esto es lo que esperábamos en función del trabajo realizado el año pasado, especialmente cuando mejoramos la relación con el Ministerio de Turismo de la Nación. El Previaje es una gran herramienta y por eso pedimos que se continúe. Hay un gran acompañamiento de los gobiernos locales, poniendo en valor la infraestructura, y un esfuerzo importante del sector privado, donde se trabajo en el sentido de congelar precios", resaltó a El Destape, Leonardo Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo.

El dirigente detalló que el promedio de alojamiento fue del 85%: "Muchas reservas se cayeron en la primera quincena, como consecuencia de la nueva ola de contagios Se cancelaron el 15% y se recuperaron el 5%. Tuvimos localidades con casi todas las plazas ocupadas y otras donde, como en todo el territorio, osciló entre el 75% y el 85%". El pernocte mejoró mucho, pasó de 2,5 noches en promedio a casi cinco".

Schey dijo que las expectativas son buenas para febrero, aunque por ahora las reservas son bajas: "Estamos acostumbrados, el turista de febrero es distinto, suele llegar sin previo aviso. Las fiestas se van a desarrollar con normalidad, hay un compromiso para ello del gobierno provincial y de los municipios, que además han hecho un gran esfuerzo en reactivar espacios y promover iniciativas". Para finalizar, el titular de la CET consideró que, a futuro, un punto para mejorar es la promoción de los atractivos entrerrianos: "Tenemos que saber vender mejor lo nuestro. Pero bueno, nosotros ya estamos mirando Semana Santa y cuando llegue ya estaremos pensando en julio. Ese trabajo anticipado es necesario".

El escenario epidemiológico, naturalmente, resultó un freno para muchos que no se animaron finalmente a hacer el viaje planificado. Asimismo, cabe destacar, en Entre Ríos no se solicita PCR para el ingreso y tampoco se exige el Pase Sanitario, excepto en eventos masivos, como marca el Decreto Nacional al cual oportunamente adhirió. Junto a ello, decenas de ciudades, especialmente las más elegidas, tienen el sello "Safe Travel", una distinción internacional que marca que se cumplen con los protocolos vigentes en materia de COVID-19.

En Paraná la ocupación promedio fue del 65% en el primer mes del año, aunque en los findes se llegó al 72%. Si bien estuvo por debajo del promedio general, los operadores lo consideran positivo, dado que la capital no suele ser una de las más visitadas. Es, por lo general, un destino de eventos deportivos o empresariales, que sí mueven el amperímetro. Por eso la expectativa estuvo puesta en Liga Argentina de Vóley -que desarrolló una fecha en el Parque Berduc- y ahora se enfoca en el Panamericano de Maxibásquet que se llevará adelante en marzo, donde se esperan decenas de delegaciones de varios países y de todas las edades.

Un relevamiento del Ente Mixto Paranaense de Turismo (Empatur), al cual tuvo acceso El Destape, dio cuenta de que el 97% de los visitantes fueron argentinos. El 34% llegó de Buenos Aires, el 14% de Córdoba, el 13% de Santa Fe y un 7% fueron vecinos de la provincia que se escaparon al interior. Del 32%, el 29% se dividió entre otras provincias -Chaco, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán, Chubut, Santiago del Estero y Catamarca- y el 3% restante de otros países. El 45% llegó en pareja y el 42%, en familia. La mayoría -el 85%- llegó en auto y siete de cada 10 conocieron la localidad en esta ocasión.

En Concordia, fuentes oficiales confirmaron a El Destape una ocupación del 85%. En total, ingresaron a la ciudad $45 millones, con visitantes que estuvieron, en promedio, cuatro días. El 33% de ellos se alojó en un apart hotel y el 70% llegó por primera vez a la ciudad. El 52% de los turistas llegaron en familia y el 31% en pareja.

En febrero, la expectativa está puesta en las noches de Carnaval. Este sábado se desarrollará la tercera en Concordia, mientras que el tradicional Carnaval del País, que se desarrolla en Gualeguaychú, seguirá con sus desfiles y espera su pico para el fin de semana largo del 28 y 1º de marzo.