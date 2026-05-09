Emigrar desde Argentina: qué países exigen el inglés como requisito

En los últimos años, el dominio del inglés dejó de ser un diferencial para transformarse en un requisito clave dentro de los procesos migratorios. Cada vez más países incorporan la acreditación del idioma como una condición obligatoria para acceder a visas de trabajo, residencia permanente o programas de migración calificada.

La tendencia impacta de lleno en quienes buscan emigrar desde Argentina, ya que muchos sistemas de admisión evalúan la competencia como una herramienta para medir la capacidad de integración laboral y social de los candidatos.

“Hoy el idioma forma parte del sistema: no es un plus ni una ventaja competitiva, es un requisito de entrada. Sin una certificación válida, directamente no se puede avanzar en muchos procesos migratorios”, explicó Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson.

¿Qué países exigen inglés para emigrar?

En la actualidad existen varios destinos donde demostrar conocimientos de inglés es obligatorio para iniciar trámites migratorios. Entre los principales se encuentran:

Australia.

Canadá.

Reino Unido.

Nueva Zelanda.

Según recopiló Pearson, en cada una de estos destinos los postulantes deben presentar certificados internacionales reconocidos para aplicar a distintos tipos de visas, especialmente las vinculadas al empleo calificado y la residencia permanente.

Además, en sistemas migratorios basados en puntos, el nivel puede aumentar considerablemente las posibilidades de ser seleccionado. "Cuanto mayor sea el puntaje obtenido en el examen, mayores serán las chances de acceder a programas migratorios más competitivos", repasó la firma de consultoría.

¿En qué países no es obligatorio el inglés para emigrar?

Existen otros destinos donde el idioma no aparece como un requisito formal en las solicitudes migratorias, aunque en la práctica se vuelve determinante para acceder a mejores oportunidades laborales y académicas.

Entre ellos se destacan:

Estados Unidos.

Países de la Europa continental.

En estos casos, el manejo del idioma suele ser indispensable para conseguir empleos calificados, desenvolverse en entornos laborales internacionales o continuar estudios superiores.

“Cada vez vemos más casos donde el idioma define el resultado. Personas con perfiles similares pueden tener trayectorias completamente distintas según su nivel de inglés”, agregaron desde Pearson.

¿Qué exámenes sirven para certificar el manejo del inglés?

Dentro de las certificaciones internacionales más utilizadas aparece el examen PTE Academic, desarrollado por Pearson. Se trata de una evaluación de alta exigencia que mide las habilidades de speaking, listening, reading y writing de manera completamente computarizada y con resultados rápidos.

Este tipo de certificaciones suele ser solicitado en:

Trámites migratorios.

Ingreso a universidades del exterior.

Programas de residencia y visas laborales.

Procesos oficiales que requieren validar el nivel de idioma.

El reconocimiento internacional de estos exámenes por parte de gobiernos e instituciones educativas los convirtió en herramientas centrales para quienes planean emigrar desde Argentina.

¿Por qué es importante certificar el manejo del inglés al momento de querer emigrar desde Argentina?

Las políticas migratorias actuales no sólo apuntan a autorizar el ingreso de extranjeros, sino también a facilitar su integración económica y social desde el primer momento.

En ese contexto, el dominio del idioma aparece como un factor estratégico para:

Mejorar la inserción laboral.

Reducir barreras de adaptación.

Acceder a empleos mejor remunerados.

Potenciar el crecimiento profesional y académico.

La tendencia global es clara: el inglés dejó de ser una habilidad complementaria y pasó a convertirse en una condición estructural para acceder a oportunidades en el exterior. Por eso, para miles de argentinos que evalúan emigrar, certificar el nivel de idioma ya forma parte esencial de la planificación migratoria.