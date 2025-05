La formación pública demostró su calidad en producciones de alto nivel.

La serie de Netflix "El Eternauta" se convirtió en un fenómeno mundial, pero pocos saben qué gran parte de su equipo técnico salió de las aulas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). A continuación te contamos la historia de cómo la universidad pública argentina llegó a Hollywood.

De San Martín al mundo: el talento UNSAM en "El Eternauta"

Hace unos años, estudiantes de la Tecnicatura en Animación 3D y Efectos Visuales de la UNSAM entraban al Edificio de Nuevas Tecnologías con más dudas que certezas. Hoy, sus trabajos están en una de las series más vistas de Netflix, con presencia en 200 países.

La serie, basada en la mítica historieta de Héctor Oesterheld, demandó un nivel técnico sin precedentes en Argentina. Y fue ahí donde los egresados de la UNSAM brillaron: desde modelado 3D hasta efectos especiales, su aporte fue clave para que el mundo viera a Buenos Aires invadida por extraterrestres.

Las voces de los protagonistas

Federico Ledesma, estudiante avanzado de la UNSAM, ya había sorprendido con "Pisar Malvinas", una experiencia de realidad virtual basada en la guerra. Ese proyecto fue solo el comienzo.

Para él, estudiar en la universidad pública fue "más que una formación". Lo que aprendés en un cuatrimestre, como autodidacta, "te llevaría años", asegura. Y aun así, no alcanzarías el mismo nivel. Esa excelencia técnica fue clave para enfrentar el exigente control de calidad de Netflix.“

"El Eternauta es como una bandera argentina gigante al mundo que nos anuncia, como diciendo ‘acá estamos, miren lo que podemos hacer", apuntó.

La serie no solo es un éxito comercial; es un orgullo nacional. Rubén Fanchini, otro graduado de la UNSAM, trabajó como compositor VFX y lo define así: "Definitivamente fue un desafío para la industria nacional. Pero demuestra lo que se puede hacer en Argentina con presupuestos industriales."

El desafío técnico fue enorme. "Los planos que me tocaron no eran fáciles", confiesa Fanchini. Netflix no perdona errores, y el equipo argentino superó las expectativas, demostrando que en el país hay talento para producciones de alto presupuesto.

Estudiantes de la UNSAM trabajaron en los efectos visuales de El Eternauta.

Cómo la UNSAM se convirtió en semillero de talentos

La clave está en la formación pública, gratuita y de calidad. Docentes como Ignacio Pol, Pablo Accame y Julián Cortizo guiaron a estos artistas, mientras la dirección de la carrera, a cargo de Damián González Flores y Agustín Álvarez, impulsó una currícula enfocada en la industria real.

Gaspar Vargas, Leandro Buglioni, Marina Dumont y otros graduados son hoy parte de este éxito. Lo que empezó como un potencial terminó en una huella imborrable en el cine internacional.

El Eternauta: números de un fenómeno global

Más vista en 27 países

Segunda más reproducida a nivel global (Netflix)

Lanzada en 200+ países

Doblada en 12 idiomas y subtitulada en 30+

Estos números reflejan no solo el éxito de la serie, sino también el impacto de la educación pública argentina. Cuando se invierte en formación, los resultados trascienden fronteras.

La serie se convirtió en un éxito mundial en la plataforma Netflix.

De qué trata del El Eternauta

"El Eternauta", la serie de Netflix estrenada en abril pasado, es un drama de ciencia ficción en 6 episodios (+16) que sigue a Juan Salvo (Ricardo Darín) y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires. Tras una nevada mortal que extermina a gran parte de la población, deben enfrentar una invasión extraterrestre.

La producción, creada por Bruno Stagnaro y protagonizada por Carla Peterson y César Troncoso, adapta la mítica historieta de Héctor Oesterheld. Combina acción, drama social y efectos visuales de alto nivel para recrear este clásico argentino con alcance global.