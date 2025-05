Efemérides del 30 de mayo: qué pasó un día como hoy

Gabriel García Márquez.

Cada 30 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los fallecimientos de Juana del Arco y Voltaire, la primera publicación de Cien años de soledad hasta la celebración de Día Nacional de la Donación de Órganos.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1431 - Fallecimiento de Juana de Arco

En la ciudad Rouen, murió quemada en una hoguera la heroína francesa, acusada de herejía por el duque inglés Juan de Bedford y condenada por la Santa Inquisición de la Iglesia. La llamada Doncella de Orleans fue canonizada en 1920.

1778 - Fallecimiento de François M. Arouet

A los 88 años murió en París el abogado, filósofo y ensayista francés, más conocido como Voltaire, una de las figuras de la Ilustración, la era que puso al poder de la razón y de la ciencia por sobre la religión. Fue miembro de la Academia francesa.

1911 - 500 millas

Se corrió en Indianápolis, en Indiana, la primera de las célebres carreras de automóviles de 500 millas sobre un circuito de forma semioval que lleva el nombre de esa ciudad estadounidense. El primer ganador de las 500 Millas de Indianápolis fue Ray Harroun.

1919 - El Gráfico

El editor, periodista y empresario Constancio Vigil fundó la revista decana de la prensa deportiva argentina. Su primer número tenía sólo 12 páginas y muchas fotos.

1964 - Rolling Stones

Fue publicada en Estados Unidos el disco England's newest hitmakers, el primero de la legendaria banda de rock británica The Rollings Stones. El álbum debut tiene 12 canciones.

1967 - Gabriel García Márquez

Fue publicada en Buenos Aires la novela Cien años de soledad, obra maestra del escritor colombiano y ganador del Nobel de Literatura de 1982. La novela sobre las andanzas del coronel Aureliano Buendía y su familia fue traducida a 35 idiomas.

1991 - Freddie Mercury

Enfermo de gravedad a causa del sida, el cantante grabó en Inglaterra These Are the Days of Our Lives, su último videoclip con la banda de rock británica Queen. La canción fue escrita por Roger Taylor y forma parte del álbum Innuendo.

Freddie Mercury.

1993 - Fallecimiento de Marjorie Henderson Buell

Murió en la ciudad de Elyria, en Ohio, a los 88 años, la historietista estadounidense, más conocida como Marge, creadora de la famosa caricatura La pequeña Lulú.

2009 - Los Piojos

En el estadio Monumental de River Plate, la banda de rock ofreció su último recital, al que asistieron alrededor de 65.000 fans.

2025 - Día Nacional de la Donación de Órganos

Esta fecha fue establecida en 1997 por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) en apoyo a la solidaridad con las personas que necesitan trasplantes.