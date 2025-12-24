Efemérides del 24 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 24 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Ricky Martin y Georgina Barbarossa hasta el festejo de la Nochebuena, como víspera de la Navidad.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1889 - Rosario Central

En un bar de la avenida Alberdi de la ciudad santafesina de Rosario, un grupo de trabajadores ingleses del Ferrocarril Central Argentino fundó el Central Argentine Railway Athletic Club, que tenía al cricket como actividad principal y pasaría a llamarse Rosario Central, el primer club argentino en desarrollar la práctica del fútbol.

1914 - Tregua de Navidad

En el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas y británicas pactaron extraoficialmente una serie de ceses del fuego con motivo de esa festividad.

1945 - Nacimiento de Lemmy Kilmister

En el pueblo inglés de Burslem nació el músico y compositor británico Ian Fraser Kilmister, líder, fundador, vocalista y bajista de la banda de rock Motörhead.

1954 - Nacimiento de Georgina Barbarossa

En Buenos Aires nació la actriz, cantante y conductora de televisión, ganadora de premios Martín Fierro y Konex. Trabajó en más de 30 ciclos televisivos y siete películas.

1963 - The Beatles

Tuvo lugar la primera noche del show navideño de la banda británica en el Finsbury Park Astoria de Londres, donde actuó junto a los cantantes Billy J. Kramer y Rolf Harris y el grupo beat The Fourmost.

1965 - Nacimiento de Rosario Bléfari

En la ciudad bonaerense de Mar del Plata nació la actriz, escritora y cantante, considerada un emblema del rock independiente desde la década de 1990, cuando lideraba la banda de rock alternativo y pop experimental Suárez.

1971 - Nacimiento de Ricky Martín

El cantante y actor portorriqueño nacionalizado español Enrique Martín Morales nació en San Juan de Puerto Rico. Ganó dos premios Grammy y cinco Grammy latino, entre otros galardones. Vendió más de 60 millones de discos.

1974 - Nacimiento de Marcelo Salas

En la ciudad chilena de Temuco nació el exfutbolista, Marcelo Salas, considerado uno de los mejores delanteros de la historia de Chile. Brilló en River Plate, con el que ganó tres campeonatos argentinos y la Supercopa Sudamericana. En Italia jugó en Lazio y Juventus.

2002 - Fallecimiento de Tita Merello

A los 98 años murió en Buenos Aires la actriz y cantante de tango y milonga Laura Ana Merello, una de las grandes figuras de la cultura popular argentina. Actuó en Tango!, el primer filme sonoro nacional y fue estrella del cine argentino de la década de 1950.

2025 - Nochebuena

Esta fecha conmemora el nacimiento de Jesús, de acuerdo a la tradición cristiana. Es la víspera de Navidad, y las familias se reúnen para compartir una cena a modo de celebración.