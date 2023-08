Efemérides del 21 de agosto: qué pasó un día como hoy

Un día como hoy ocurrieron distintos hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Entre ellos, el robo de la Mona Lisa, la muerte del León Trostki y el Día de las Víctimas del Terrorismo.

1911 - Robo de La Mona Lisa

El italiano Vincenzo Peruggia, exempleado del Museo del Louvre de París, roba de allí la pintura La Mona Lisa (La Gioconda), de Leonardo Da Vinci. La pintura fue recuperada dos años y cuatro meses después con la captura de Peruggia, quien adujo que solo pretendía devolver la obra de Da Vinci a “su verdadera patria”, Italia.

1940 - Muerte de León Trotski

Un día después de ser herido en un atentado, a la edad de 60 años muere en Ciudad de México el dirigente marxista León Trotski (Lev Davídovich Bronstein), uno de los líderes de la Revolución Rusa. Estaba exiliado y perseguido por el régimen soviético de Josef Stalin, quien había ordenado su asesinato.

León Troski

1946 - Se aprueba el voto femenino

La Cámara de Senadores aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo sobre voto femenino, que fue promulgado como ley 13.010 el 23 de septiembre de 1946. En las elecciones de 1951 las mujeres argentinas votaron por primera vez.

1986 - Nace Usain Bolt

Nace en el distrito de Trelawny (Jamaica), el exatleta jamaiquino Usain Bolt, ganador de once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista. Bolt es uno de los siete atletas que han ganado títulos en todas las categorías del atletismo.

Usain Bolt

1997 - Se publica Be Here Now de Oasis

La banda de rock inglesa Oasis, ícono del subgénero Britpop, publica Be here now, su tercer disco, que en las primeras 24 horas después de su lanzamiento vendió 520.000 copias. Oasis lleva vendidos más de 18 millones de discos.

2015 - Muere Daniel Rabinovich

A la edad de 71 años muere en Buenos Aires el escribano, actor y humorista Daniel Rabinovich, cofundador Les Luthiers y uno de sus miembros más populares. Actuó en siete películas y trabajó en ocho programas de televisión.

2021 - Día internacional de las Víctimas del Terrorismo

Se celebra el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo instituido por la Organización de las Naciones Unidas en homenaje y apoyo a las personas damnificadas por actos terroristas.