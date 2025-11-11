Efemérides del 11 de noviembre qué pasó un día como hoy

Las mujeres argentinas votaron por primera vez el 11 de noviembre de 1951.

Cada 11 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la inauguración de los Bosques de Palermo hasta la primera votación de las mujeres argentinas en elecciones presidenciales.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1821 - Nacimiento de Fiodor Dostoievski

El novelista nació en la ciudad rusa de San Petersburgo. Es considerado uno de los grandes escritores de la literatura universal, y su obra explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la Rusia zarista del siglo XIX.

1875 - Bosques de Palermo

Fue inaugurado el Parque Tres de Febrero en el barrio porteño de Palermo, más conocido como los Bosques de Palermo, en el que se destaca el paseo El Rosedal. En la inauguración, el presidente Nicolás Avellaneda plantó una "magnolia americana del bosque primitivo" que aún se conserva.

1894 - Nacimiento de Juan B. Vairoletto

Nació en una chacra de la localidad santafesina de Colonia Algarrobo el bandido rural y cuatrero apodado “El Robin Hood Criollo”, por robar a los ricos para ayudar a los pobres.

1949 - Club A. Huracán

Fue inaugurado el estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán en el barrio porteño de Parque Patricios con un partido amistoso ante Peñarol de Uruguay con victoria del “Globo” por 4 a 1.

1951 - Juan Domingo Perón

El presidente y general Juan Domingo Perón es reelegido presidente de la Nación con el 63,40% de los votos. Su mandato de seis años será interrumpido por el golpe de Estado de septiembre de 1955.

1951 - Voto femenino

Alrededor de 3,5 millones de mujeres votan por primera vez en elecciones presidenciales en Argentina. La igualdad de derechos políticos, instituida por la ley 13.010 de 1947, fue el corolario de una larga lucha impulsada por dirigentes socialistas y feministas como Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson, Alfredo Palacios y Mario Bravo y por la primera dama, María Eva Duarte de Perón.

1959 - Nacimiento de Adrián Barilari

En el barrio porteño de Villa Lugano nació el músico y cantante Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, una de las bandas más importantes del heavy metal argentino.

1962 - Nacimiento de Demi Moore

Nació en la ciudad de Roswell, en Nuevo México, en EE.UU., la actriz y modelo Demetria Gene Guynes, quien ganó fama por su papel protagónico en el filme Ghost, el más taquillero de 1990. También destacó en los filmes Striptease y Propuesta indecente. Ganó cuatro premios Golden Raspberry.

1974 - Nacimiento de Leonardo DiCaprio

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles nació el actor y productor de cine Leonardo DiCaprio, ganador de un premio Óscar y tres Globo de Oro. Fue protagonista de exitosos filmes como El aviador, El renacido y El lobo de Wall Street, entre otros.

Leonardo DiCaprio.

2025 - Día del Soltero

Conocido también como Guanggun Jie, es una festividad conmemorada en China para celebrar el orgullo de ser soltero. Esta fecha tiene su origen en la Universidad de Nankín, que la promueve desde 1993. También conocida como "doble once" por celebrarse el 11/11, tiene como finalidad disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china, donde el matrimonio es un paso importante, sobre todo para los hombres.