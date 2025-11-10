Efemérides del 10 de noviembre qué pasó un día como hoy

Cada 10 de noviembre es celebrado el Día de la Tradición en Argentina.

Cada 10 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos del escritor de José Hernández y el médico Ricardo Gutiérrez, el debut de Juan Román Riquelme en la Primera División de Boca Juniors hasta la celebración del Día de la Tradición.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1834 - Nacimiento de José Hernández

En la ciudad bonaerense de Villa Ballester nació el militar, político, escritor y periodista. Fue el autor de Martín Fierro, obra fundamental de la literatura gauchesca argentina.

1836 - Nacimiento de Ricardo Gutiérrez

El médico y escritor nació en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Fue uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que hoy lleva su nombre y donde se desempeñó durante 25 años.

1916 - Nacimiento de "Tangalanga"

En Buenos Aires nació el humorista Julio Victorio De Rissio, más conocido como “Tangalanga”, quien ganó popularidad por grabar y publicar las bromas que hacía por teléfono a personas desconocidas.

1956 - Nacimiento de "Tata" Brown

El ex futbolista José Luis “Tata” Brown, defensor central de la selección argentina campeona del Mundial de México 1986, nació en la ciudad bonaerense de Ranchos. Marcó de cabeza el primer gol argentino en la victoria por 3 a 2 en la final mundialista con Alemania.

1960 - Nacimiento de Miguel Ángel Rodríguez

Nació en Buenos Aires el actor y comediante, quien ganó popularidad por su trabajo en el programa de televisión Son Amores y recibió dos premios Martín Fierro.

1970 - Segundo "Tucumanazo"

Empezó en la ciudad de San Miguel de Tucumán la segunda protesta de trabajadores y estudiantes contra el programa económico y social de la dictadura cívico militar que gobernaba al país desde 1966 y que por entonces encabezaba el general Roberto Marcelo Levingston.

1985 - Villa Epecuén

El desborde del lago Epecuén arrasó con la villa turística del mismo nombre en el oeste bonaerense, que sufre inundaciones por intensas lluvias. Todo el oeste bonaerense sufrió inundaciones por el desvío del río Quinto, que nace en la provincia de San Luis y su curso había sido dirigido hacia el norte de la de Buenos Aires y La Pampa.

Villa Epecuén.

1993 - Fallecimiento de Alberto Breccia

A los 74 años murió en Buenos Aires el dibujante e historietista uruguayo, considerado uno de las grandes figuras de la historieta y referente del arte vinculado a los derechos humanos y la resistencia al autoritarismo.

1996 - Juan Román Riquelme

El mediocampista ofensivo debutó en la Primera División de Boca Juniors, con victoria en La Bombonera por 2-0 ante Unión de Santa Fe, con goles de Hugo Guerra y Fernando Cáceres. Fue la primera vez que Riquelme fue ovacionado en el estadio boquense.

2001 - La pelota no se mancha

En La Bombonera, Diego Maradona recibió un homenaje luego de despedirse del fútbol profesional con un partido entre Boca y un equipo del “Resto del Mundo” formado por figuras como Enzo Francescoli, René Higuita, Juan Riquelme y Eric Cantona, entre otras. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", dijo el “Diez”.

2025 - Día de la Tradición

Esta efeméride recuerda el natalicio de José Hernández, autor de Martín Fierro.