Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Ya acercándonos a la mitad del mes de noviembre, nos encontramos en la etapa final del año y por ende, en la última etapa del ciclo lectivo. Es por esto que se han dado a conocer las fechas de cierre de clases de todas las provincias del país.

Las fechas publicadas para el final del año escolar, las cuales varían de provincia en provincia, abarcan desde el 12 de diciembre hasta el 26 de diciembre. En el caso de la provincia de Mendoza, el final del año academico tendrá lugar el 19 de diciembre, fecha que comparte con la mayoría de las provincias del país, descontando Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Santa Fe.

Esta diferencia que se genera en las fechas de cierre de las distintas provincias tiene su orígen en la potestad que cada jurisdicción posee de determinar su calendario escolar y como se llevará a cabo el año lectivo, motivo por el cual no todas las provincias empiezan y terminan sus clases el mismo día.

La Secretaría de Educación, órgano dependiente del Ministerio de Capital Humano, es la entidad encargada de publicar el calendario escolar del año siguiente, el cual sirve para determinar cuándo se llevará a cabo el inicio de clases, las vacaciones y el final del ciclo lectivo. El requisito establecido por el Consejo Federal de Educación, el cual aplica a todas las provincias del país, es el del cumplimiento de un total de 190 días de clases, como parte del marco de la Ley de Educación Nacional, que tiene como objetivo principal el garantizar un ciclo lectivo completo y de calidad para todos los estudiantes de la nación.

Cuántos y qué feriados quedan para este 2025

Si bien nos encontramos en la última etapa del año, es importante resaltar que aún quedan algunos feriados pendientes para este último tramo del 2025. Las fechas relevantes de cara a los días escolares que quedan son las siguientes:

Noviembre

El Día de la Soberanía Nacional se celebraría el jueves 20 de noviembre, sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, el mismo se celebrará el lunes 24 de noviembre, en vinculación con esto, el viernes 21 de noviembre se dará un día no laborable puente, en el marco de la misma conmemoración.

Diciembre

Por su parte, el mes de diciembre cuenta con dos feriados, el lunes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, el cual es un feriado inamovible. A su vez, el jueves 25 de diciembre tendra lugar el feriado por Navidad, el cúal afectará a la provincia de La Pampa en el área estudiantil, ya que es la única provincia que extiende su ciclo lectivo hasta el 26 de diciembre.