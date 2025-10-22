Cuándo empiezan las clases 2026 en Argentina: esta es la fecha

Se acerca el cierre del ciclo lectivo 2025 y comienzan las dudas sobre cuándo empiezan de nuevo las clases en 2026. A pesar de que cada provincia cuenta con su propio calendario escolar, ya hay una fecha confirmada.

Vuelta a clases 2026: esta es la fecha exacta en la que comienza el ciclo lectivo

El Consejo Federal de Educación (CFE) establece que en la Argentina todos los distritos deben garantizar 190 días de clase como mínimo. Si bien todavía no oficializó el calendario escolar para cada provincia, se considera que el regreso de las clases el año que viene llegará en febrero o marzo.

CABA es el único distrito que tiene confirmado, por ahora, el inicio de las clases en 2026

Lo que sí está confirmado es el inicio de ciclo lectivo 2026 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las fechas serán las siguientes:

Nivel Inicial y Primario: martes 24 de febrero de 2026

Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026

Provincia por provincia: cuándo terminan las clases en 2025

La gran parte de las provincias decidieron establecer el fin de clases en las dos últimas semanas de diciembre. De acuerdo al calendario oficial de cada provincia, los últimos días de clase son: