El Ecoparque comenzará a cobrar entrada a quienes no vivan en la Ciudad de Buenos Aires

A partir del próximo 17 de junio, el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires implementará un nuevo esquema de acceso que incluirá el cobro de entradas para visitantes que no tengan domicilio en territorio porteño. La medida fue anunciada por el Gobierno de la Ciudad y busca generar recursos para sostener las actividades de conservación, rescate y educación ambiental que se desarrollan en el predio.

Los residentes de la Ciudad de Buenos Aires continuarán ingresando sin cargo. También conservarán la gratuidad los menores de 12 años, las personas mayores de 65, los jubilados y quienes posean certificado de discapacidad.

Ubicado en el barrio de Palermo, sobre la avenida Sarmiento, el Ecoparque atraviesa desde hace una década un proceso de transformación que lo alejó de su antiguo rol como zoológico para convertirse en un espacio dedicado a la protección de la fauna y la concientización ambiental. Según explicaron las autoridades, los fondos obtenidos mediante la venta de entradas serán destinados al fortalecimiento de programas de rescate animal, atención veterinaria, investigación científica, conservación de especies y propuestas educativas.

El nuevo cuadro tarifario establece que los argentinos y residentes del país que no vivan en la Ciudad de Buenos Aires deberán abonar una entrada general de $9.871. En tanto, los turistas extranjeros mayores de edad pagarán $19.741, mientras que los menores de 12 años provenientes de otros países tendrán una tarifa de $15.793. Además, los vecinos porteños contarán con un acceso exclusivo que permitirá agilizar el ingreso al predio.

Qué dijo Jorge Macri

A través del comunicado difundido por CABA, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la medida y manifestó: "Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad”.