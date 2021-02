Docentes de Capital: "Si no cumplen el protocolo, no trabajamos"

Fidel Aguilar, secretario Gremial de SADOP Capital, afirmó que trabajan para ejercer un control en el protocolo por la vuelta a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que lo más importante es resguardar la salud de los estudiantes y docentes. "A nuestros empleadores no les gusta que el Estado los controle, pero el Estado debe controlar", afirmó.

En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente sindical destacó: "Es muy dispar la situación de si las escuelas privadas pueden cumplir el protocolo. Las escuelas privadas están un poco mejor que las estatales porque tienen más dinero".

El dirigente sindical explicó que los protocolos deben cumplirse de forma obligatoria y explicó que en "ningún aula puede haber la cantidad de chicos que había antes de la pandemia. Sino no se puede cumplir el protocolo de distancia de 1,5 metros".

Aguilar explicó que ninguna escuela está preparada para tener el doble de infraestructura que tenía antes de la pandemia y sostuvo que inicialmente, la cantidad de estudiantes se reduce a la mitad. "La mayoría de las aulas tiene pupitres de a dos personas. Eso no se va a poder usar. De movida la cantidad de estudiantes se reduce a la mitad", informó.

El sindicalista manifestó que no trabajarán en caso de que el protocolo no se cumpla debido a que no podrán en riesgo la vida de los estudiantes y los docentes.

Gremios docentes denuncian que la Ciudad presiona a familias que le quitarán la vacante si no van a la escuela

La secretaria de prensa de UTE, Paula Gaglignana, denunció que las familias reciben presiones del Gobierno de la Ciudad para que los chicos y chicas concurran a las clases presenciales, sino, se le quitará la vacante. Además, relató lo dispuesto por los plenarios del sindicato ante el inminente inicio de las clases.

"Hemos recibido presiones por parte del Gobierno de la Ciudad y tenemos denuncias de muchísimas familias a las cuales las presionarlos con que les van a quitar la vacante si no van a la escuela", alertó la dirigente sindical en diálogo con El Destape Radio. Ante esta situación, la representante docente sostuvo: "Resolvimos rechazar el protocolo porque es insuficiente para el regreso seguro y responsabilidad a Larreta y Acuña por lo que pueda suceder en las escuelas" al advertir que "el protocolo no garantiza el cuidado en las escuelas".