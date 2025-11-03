Dictaron prisión preventiva contra Pablo Laurta, el doble femicida: los detalles

En la madrugada de este lunes, la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Genero y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, resolvió dictar la prisión preventiva contra Pablo Daniel Rodríguez Laurta, por la causa en la que se acusa al sospechoso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. A Laurta se le imputan los delitos de: Homicidio Calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su ex pareja Luna Giardina y Homicidio Calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio, madre de Giardina, además del delito de violación de domicilio. Por el momento Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

Cabe recordar que a Laurta no solo se le imputa el doble femicidio cometido en Córdoba contra su ex pareja y su ex suegra, sino que tambien es sospechoso de haber asesinado a Martín Sebastián Palacios, el remisero que lo habría transportado a Córdoba y a quien el doble femicida habría atacado de forma calculada como parte de su plan para quedar impune de los crímenes.

El remisero de 49 años había salido desde Concordia el 7 de octubre, tras aceptar un viaje en el cual, según contó su familia, le pagarían 1.500.000 pesos. Lamentablemente, esa fue la última información que su familia tuvo sobre él, ya que, su celular dejó de emitir señal ese mismo día, a la altura de Federación.

A su vez, dos días más tarde su Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba, cerca de la ruta de las Altas Cumbres, donde Laurta ya era buscado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra. Las autoridades a cargo del caso consideran que el remisero nunca llegó al destino programado.

Las declaraciones de Pablo Laurta

En el marco de la causa que investiga a Pablo Laurta, lider de la agrupación misógina Varones Unidos, por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, perpetrado en Córdoba, Laurta tuvo que declarar ante el fiscal Gerardo Reyes en la sede de la Fiscalía de instrucción de Género y Violencia Familiar N° 2 de la ciudad de Córdoba.

En aquella audiencia, el doble femicida se negó a responder preguntas sobre el doble femicidio y se limitó a hablar mal de la víctima.

Según pudo informar el Ministerio Público Fiscal, el lider de Varones Unidos "Sólo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual de 1 turno y el pedido de restitución internacional de su hijo".