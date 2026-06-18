La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que declaró inimputable a Mariano Bonetto (38), el veterinario que mató a dos adolescentes en el barrio porteño de La Boca en 2016. El hombre había sido condenado a prisión perpetua por el doble femicidio de Nuria Cuoto (18) y Natalia Grebenshchikova (15).

Este jueves, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos extraordinarios presentados por la querella "por no cumplir con el requisito de fundamentación autónoma".

Cómo ocurrió el hecho

Nuria y Natalia eran alumnas de la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano y el 11 de octubre fueron al Parque Irala de La Boca para festejar un cumpleaños con otros compañeros del colegio. En un momento, un hombre que resultó ser Mariano Bonetto -en aquel momento de 28 años- se acercó al grupo y comenzó a hablarles.

Sin embargo, de un momento a otro, sacó un cuchillo y las atacó. Primero, agredió a Nuria a quien apuñaló 17 veces. Luego, un amigo de las adolescentes, Martín, intentó frenarlo, pero el veterinario cordobés empezó a perseguirlo. A los pocos segundos, visualizó a Natalia y la apuñaló por la espalda. Después de la trágica secuencia, el hombre pudo ser reducido y terminó en el suelo con un cuchillo en la cabeza.

La condena a prisión perpetua al doble femicida de La Boca

Dos años después del doble femicidio de La Boca, en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°22 condenó a Bonetto a prisión perpetua por el asesinato de las dos adolescentes. La defensa del hombre rápidamente pidió una apelación de la condena alegando que "había tenido un brote psicótico y no entendía lo que hacía".

Fue en 2022 que después del análisis de una junta de profesionales integrada por miembros del Cuerpo Médico Forense, abogados defensores y querellantes, la Cámara Nacional de Casación Penal decidió declarar al acusado como "inimputable" avalando el argumento de los abogados del veterinario. Los especialistas concluyeron de forma unánime que Bonetto padece de un "cuadro psicótico grave con síndrome delirante crónico" lo que afecta directamente sus facultades mentales. Por eso, se ordenó su internación en un neuropsiquiátrico de forma urgente.

Aquella decisión de la Cámara causó indignación en las familias de ambas adolescentes. Sus abogados confirmaron que iban a ir a la Corte Suprema de Justicia para apelar la resolución, aunque los magistrados del Máximo Tribunal finalmente aceptaron la inimputabilidad del acusado.

Actualmente, Mariano Bonetto se encuentra internado en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda.