Guía sobre el diseño de interiores: cómo decorar tu casa

¿Quién no ha imaginado alguna vez la casa de sus sueños? ¿Quién no ha pensado en un espacio confortable, que irradie belleza y sea funcional para desarrollar las rutinas diarias? En ese deseo, el diseño de interiores es fundamental.

No existe duda de que un hogar es mucho más que un espacio donde vivir. Por eso, siempre que proyectamos nuestra casa ideal buscamos no solo comodidad y resguardo, también queremos sentirnos representados en cada espacio.

Es así como el diseño de interiores nos ayuda a crear espacios que reflejan nuestra esencia y nos proporcionan bienestar, tanto físico como emocional. A continuación, te explicamos paso a paso la mejor forma de diseñar tu casa.

¿Qué es diseño de interiores?

Mientras que la arquitectura organiza el espacio donde vivimos, el diseño de interiores se basa en una disposición concreta de estos espacios teniendo en cuenta aspectos como:

Distribución y organización.

Acabados, texturas y superficies.

El diseño de interiores se centra en modificar los espacios en base a las necesidades y preferencias de cada persona.

¿Por qué es importante el diseño de interiores?

El interiorismo refleja los gustos estéticos de quien habita un hogar. Promueve la creación de un ambiente seguro, funcional, eficiente y de fácil mantenimiento. Así, ayuda a hacer más agradable el ambiente que nos rodea.

El diseño de interiores no afecta solo a nivel estético la vivienda, también crea una atmósfera que influirá a nivel personal en cada habitante de la casa. Por eso es importante el equilibrio entre estética y funcionalidad.

Mediante un buen diseño de interiores podemos sentirnos mejor en nuestro espacio e intimidad.

¿Cómo lograrlo? Por ejemplo, teniendo en cuenta el orden del mobiliario, los colores o la división de los ambientes. La finalidad siempre va a ser encontrarse a gusto con el entorno,

Fundamentos del diseño de interiores

La realización de un proyecto de diseño de interiores puede ser desde cero o tratarse de una modificación o remodelación de un espacio. Cualquiera sea el caso, el diseñador debe seguir ciertos fundamentos que lo ayudan en la conceptualización y desarrollo de sus ideas.

Cómo evaluar espacios

En interiorismo, el espacio es la distancia que existe entre un objeto y otro en la decoración. La distribución del espacio debe hacerse de tal forma que el mobiliario y los objetos decorativos faciliten la circulación.

Además, debe mostrar balance y armonía en cuanto diseño. Por ejemplo, si tenés un objeto de volumen, como un cuadro, dejá espacio libre a su alrededor.

Conseguir una buena distribución permite crear un buen espacio y una jerarquización adecuada.

Cómo elegir el color

El color es un elemento fundamental en la decoración y el diseño de interiores. Una correcta aplicación del color puede crear ambientes con diversas intenciones. Por ejemplo, puede favorecer la relajación.

Los colores tienen una influencia emocional importante. Esto se llama psicología del color. Por ejemplo, usar tonalidades azules estimula la calma, los anaranjados fomentan la creatividad y los amarillos incentivan la alegría y la energía.

En consecuencia, como el dormitorio debe favorecer el descanso, se recomienda utilizar azul, amarillo o verde en sus matices más claros. Mientras tanto, en el comedor se pueden utilizar tonos que favorezcan el apetito, como los cítricos.

Los colores también influyen en la percepción del espacio: los claros dan la sensación de habitaciones más grandes y los oscuros lo reducen.

Importancia de las medidas

En este punto es importante cuidar la proporcionalidad bajo dos conceptos básicos:

La escala: relación entre el tamaño de un objeto y el espacio que ocupa.

La proporción: relación de un objeto con los demás en base a su tamaño.

Los objetos que elijas para la decoración de la habitación deben tener el tamaño apropiado para el área que vayan a ocupar. También debe haber armonía entre ellos.

Importancia de la iluminación

Con la iluminación es posible crear atmósferas determinadas. Por eso, cuando se planea el diseño es necesario evaluar la luz natural que recibe y cómo complementar con luz artificial. Además, es conveniente buscar aquellos puntos focales que se quiera iluminar.

Aprendé a bosquejar

Un boceto permite plasmar nuestra idea y volverla tangible. Realizar un bosquejo del diseño de interiores tal como lo hemos pensado ayuda a ser más creativos. Esto es así porque mientras lo hacemos es muy probable que surjan muchas más ideas para incorporar.

Cómo elegir los materiales

La selección de materiales no solo afecta a la acústica del espacio, sino también a la atmósfera. Procurá pensar cómo combinarlos para crear una sensación de equilibrio.

Por ejemplo, la madera funciona bien con materiales suaves como la tela. No obstante, también se ve bien en contraste con losetas de piedra o azulejos de cerámica.

Además, la elección debe ir de lo general hacia los detalles. Es decir, comenzar a escoger revestimientos de paredes, pisos y techos antes que plantas, adornos de manijas y alfombras.

Texturas

Los muebles y objetos decorativos que se usen en la habitación otorgan texturas. Aunque también están presentes en las paredes, los pisos y los demás materiales que componen el espacio.

Lo importante es incluirlas de forma consciente, según el estilo de decoración que se quiera lograr. Además, se debe cuidar no caer en la saturación, usando una variedad limitada de texturas.

Cómo elegir el estilo adecuado para tu casa o departamento

¿No sabes con qué estilo decorar tu casa? Antes de comprar los muebles y elegir los colores de las paredes necesitás saber cuál es el estilo que soñás para tu hogar.

De esta manera, te vas a asegurar de que todos los elementos tengan armonía y que el resultado final sea el soñado. A continuación te contamos paso a paso cómo elegir un estilo de decoración acorde a tus gustos y necesidades.

Busca información

Compra revistas, busca en blogs o revistas digitales de decoración e infórmate sobre los diferentes estilos decorativos y sus características. Por ejemplo, material, formas, colores, texturas.

Las casas que verás te parecerán perfectas, pero a veces no son propuestas realistas y alcanzables. Por eso, te recomendamos tomar nota, guardar o recortar todo aquello que te gusta y confeccionar tu propio moodboard. Así, sabrás identificar qué estilo es el que más te representa.

Haz una lista con cosas favoritas

Analiza qué cosas te gustan para tu casa y haz una lista estableciendo prioridades para saber qué no puede faltar en tu casa. Puedes hacer cuantas listas quieras, por ejemplo:

Lista de materiales. ¿Qué materiales quieres que predominen en la decoración de tu casa? Por ejemplo: madera, metal, concreto o mármol.

Lista de formas. ¿Qué formas quieres que predominen en tu casa? Por ejemplo: líneas rectas, curvas, sencillas o geométricas.

Lista de colores. ¿Qué colores te gustan para tu casa? Pueden ser cálidos o fríos.

Luego, imagina cada accesorio, color o mueble que coloques en la lista y pregúntate cómo te hace sentir esa imagen. Esto te ayudará a encontrar el estilo con el que te sientes más cómodo.

Anota lo que no te gusta

Si el paso anterior no funciona, anota las cosas que no te gustan para tu casa. Así, al momento de comprar sabrás qué cosas no debes considerar. Después de todo, saber lo que no nos gusta ayuda a identificar aquello que sí.

Conoce las características de los estilos de decoración.

Como es suponer, cada estilo tiene sus propias características. Por ejemplo, si prefieres los acabados lineales, limpios y sobrios tu estilo es el minimalista. Pero, si te gusta combinar adornos, colores y elementos antiguos te inclinas por el estilo retro.

Los 10 estilos de decoración para interiores más populares son:

Nórdico . Utiliza colores claros y elementos que evocan a la naturaleza del bosque y las montañas. Los muebles se distinguen por su sencillez y líneas rectas. Se prefieren las plantas verdes y estampados florales. Las figuras geométricas pueden hacerse presente en cuadrados.

Escandinavo . Podríamos decir que este estilo lleva luz al interior de hogares en contextos de poco sol. De ahí la preferencia por los tonos claros en las paredes. Los espacios son despejados, similar al minimalismo. El objetivo es transmitir paz, sencillez y tranquilidad. Así, el color blanco es el predominante. El techo, suelo, paredes y mobiliario suelen ir en el mismo color o tonos muy semejantes.

Minimalista : espacios simples y serenos. Predominan las superficies lisas, el vidrio o semejantes al ébano. Normalmente, los muebles son de colores semejantes a la pintura de las paredes, así como los escazos adornos. Pero también se pueden usar elementos de contraste en color negro.

Rústico o farm house: la intención de este estilo es traer la naturaleza al interior para crear casas rurales que transmitan armonía, bienestar y confort. Los espacios se ven frescos con elementos cálidos. Este estilo usa el empedrado y la madera.

Clásico moderno o ecléctico : las formas son clásicas combinadas con una decoración de elementos lisos como los que aporta la piedra y el mármol. El resultado es un aspecto elegante, lujoso y sofisticado, donde predominan los colores blancos y cremas.

Industrial o urbano : se inspira en un almacén o en un loft de las grandes ciudades. Los muebles son de metal o hierro, maderas sin tratar y chapas. El color gris es uno de los favoritos para esta decoración. Para contrarrestar la frialdad o tonos oscuros, una gran entrada de luz natural es necesaria.

Romántico : predominan los colores rosas y las flores para crear espacios delicados y suaves. Transmite un ambiente cálido, acogedor y atemporal. La madera es esencial pero siempre en tonos claros o pintada en blanco. Flores, velas aromáticas, libreros, son elementos que no fallan en estos espacios de colores pastel, como el lila, amarillo o verde.

Art Déco : símbolo del glamour y la sofisticación, inspirados en los años veinte. Tendencia hacia las líneas geométricas, en particular las rectilíneas y las paletas monocromáticas. La clave está en el contraste entre colores claros y oscuros o brillantes, como el rojo, azul o amarillo.

Náutico : los colores frescos y todo lo relacionado con el mar tiene un papel principal. Los muebles rústicos de madera,y los colores azul marino, azul rey y el blanco son infaltables. Detalles en rojo o dorado nunca fallan para este tipo de decoración.

Oriental : influenciado por el Feng Shui, el equilibrio es la clave en este tipo de decoración. Los materiales predominantes son: bambú, piedra, papel de arroz, madera de cedro y seda. Los colores de estos elementos se contrastan con los muros, que en la mayoría de los casos son blancos o de tonos claros como el beige. La naturaleza es importante para este tipo de decoración, por lo que la iluminación artificial suele ser cálida.

Define el estilo

Si no logras decidirte por un estilo de decoración puedes combinar dos de ellos. Lo ideal es que ambos estilos sean similares. Esta combinación dará lugar a un estilo único y con mucha personalidad

Usar la tecnología a tu favor

Hoy, existen aplicaciones digitales que ofrecen decorar virtualmente un espacio con una galería de imágenes. Esta es una buena herramienta para definir lo que te gusta y armar tu propio estilo de decoración.

Cómo hacer que los espacios pequeños parezcan más grandes

En el diseño de interiores, los espacios pequeños constituyen un auténtico reto. No obstante, existen muchas formas para hacer que un espacio parezca más grande. Son trucos fáciles de aplicar con los que podrás transformar por completo tu hogar.

Apuesta por el minimalismo Usa colores fríos o claros para multiplicar la luminosidad Despeja el espacio frente a las ventanas para potenciar las vistas y así, mejorar la perspectiva espacial. Utiliza cortinas de suelo a techo para potenciar la verticalidad de cualquier habitación pequeña. Crea sensación de perspectiva usando tonos claros en las paredes, muebles u objetos que estén más alejados y añadir texturas en aquellos que estén más próximos. Usa el poder de las rayas en las paredes: verticales para ensanchar los espacios y horizontales para ganar en altura visualmente. Coloca muebles suspendidos, de cristal o traslúcidos o muebles multifuncionales. Apostar por piezas grandes pero proporcionadas por sobre complementos diminutos para que la contemplación del conjunto resulte más generosa. Utiliza espejos. Mantén el orden.

Conclusión

El diseño de interiores y la decoración del hogar son decisiones que no se deben tomar a la ligera. Sin embargo, no todas las personas deciden contratar a un profesional para encargarse de estos temas.

En este caso, hacer uso de las orientaciones que hemos presentado a los largo de este artículo te harán más fácil el trabajo. Lo importante es adecuarlo según tus gustos, intenciones y necesidades.

De forma adicional, antes de empezar a diseñar el espacio al que quieres darle vida debes tener en cuenta qué actividades se van a desarrollar allí. De esta forma, podrás tener en mente la configuración de los elementos.

