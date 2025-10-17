Rompió el silencio la mamá de Diego Fernández Lima: "Cristian Graf mató a mi hijo, pido Justicia"

El caso de Diego Fernández Lima estremeció a todo el país el pasado mes de mayo cuando, más de cuatro décadas después, encontraron en un chalet del barrio porteño de Coghlan restos óseos del joven de 16 años. La casa donde encontraron el cuerpo de Diego pertenece a Cristian Graf, principal sospechoso del crimen, que era compañero de colegio del adolescente asesinado.

La investigación alrededor del caso sigue su curso y de a poco van trascendiendo los avances en la búsqueda de la verdad. Ahora, habló por primera vez públicamente la mamá de Fernández Lima y apuntó directamente contra Graf: "Me mató a mi hijo, solo pido justicia".

El testimonio de la mamá de Diego Fernández Lima

Irma Lima, la madre del adolescente desaparecido en 1984 habló por primera vez ante los medios sobre el caso de asesinato de su hijo. Tiene 87 años y hace más de cuatro décadas que busca a Diego: "Cristian Graf lo mató. Yo solo pido justicia".

“No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, ¿nos tenemos que quedar como estamos? Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era, era estudioso, deportista”, expresó la mujer en diálogo con una radio.

El cuerpo de Diego lo encontraron obreros que estaban trabajando en una remodelación en la casa lindera a la de Cristian Graf. Rápidamente el hallazgo se convirtió en una noticia trascendental, ya que más allá de lo insólito en aquella vivienda había vivido tiempo atrás la familia del músico Gustavo Cerati.

Cómo sigue la causa

Durante la jornada de hoy Graf será indagado por el delito de encubrimiento ante el juez Alberto Litvack después de un pedido del fiscal Martín López Perrando. Para el fiscal aunque la causa prescribió, "la familia necesita saber qué pasó con el menor".

“Yo lo que le pido al juez es justicia, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, eso es lo que pido. Justicia”, expresó Irma y agregó: “Sé que lo mató, nada más, no sé por qué lo mató, eso es lo que quiero saber, quiero justicia, yo quiero saber qué pasó”.

La mujer también contó que dejó “intacto” el cuarto de su hijo, por si regresaba. “Graf no tiene por qué estar suelto, puede volver a hacer lo mismo que le pasó a mi hijo. Justicia y justicia, nada más pido”, cerró la madre de Fernández Lima.