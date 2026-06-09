Día Mundial de los Oceános: el programa para aprender y divertirse al mismo tiempo

La Fundación MSC y MSC Cruceros lanzaron el programa Día de los Océanos para conmemorar la celebración mundial. El programa está diseñado para ayudar a niños y familias a cuidar mejor el océano a través de experiencias que combinan aprendizaje, creatividad y participación. Se espera que el programa involucre a miles de niños de todo el mundo cada año, contribuyendo a formar a la próxima generación de embajadores del océano.

La iniciativa ofrece experiencias inmersivas y adecuadas para cada edad, con el objetivo de conservar el océano y fomentar la educación con diversas experiencias interactivas, desde juegos, concursos y hasta talleres creativos, actividades de dibujo y restos de conservación. Pueden participar niños y niñas entre 3 y 17 años.

Además, los huéspedes también podrán comprometerse personalmente a proteger el océano a través de la iniciativa «My Wish for the Ocean» y recibir un Pasaporte de Embajador del Océano con acciones prácticas para continuar en casa. La experiencia culmina con un desfile en el que participan los niños y hay música de la misma temática, diseñada para reforzar mensajes ambientales positivos.

¿En dónde funciona el programa Día de los Océanos?

Desarrollado por la Fundación MSC junto con el equipo de Entretenimiento de MSC Cruceros, el Día de los Océanos impulsado por la Fundación MSC, se implementa progresivamente en toda la flota de MSC Cruceros. El objetivo es transformar cada crucero en una oportunidad para conectar a las generaciones más jóvenes con la conservación marina.

Así, los barcos que cuenten con un Centro de la Fundación MSC, habrá representantes del organismo para hacer las diversas actividades y fortalecer la conexión de los niños con el océano. Según adelantaron, el programa incorporará con el tiempo nuevas experiencias para que siga siendo atractivo, relevante e impactante para las futuras generaciones.

El programa se basa en los años de colaboración de la Fundación MSC con socios de conservación y educación, combinando las lecciones aprendidas de su trabajo de restauración en Ocean Cay, Bahamas, con la experiencia de organizaciones como Mission Blue y Marevivo para crear experiencias inmersivas y adecuadas para cada edad. También refleja el creciente papel del equipo global de Entretenimiento de MSC Cruceros como centro para la creación y producción de experiencias familiares originales en alta mar.

“Refleja nuestra convicción de que la educación es fundamental para la conservación marina a largo plazo”, afirmó Daniela Picco, Directora Ejecutiva de la Fundación MSC. Y remarcó: “Creemos que si conoces el mar, lo proteges. Al ayudar a niños y familias a desarrollar una conexión más profunda con el océano, esperamos fomentar la curiosidad, la responsabilidad y un compromiso de por vida con el cuidado del mundo marino”.

«A través del Día de los Océanos, MSC Cruceros se enorgullece de contribuir a que la misión de educación oceánica de la Fundación MSC cobre vida a bordo, creando experiencias compartidas significativas que animan a los niños a comprender y cuidar mejor el océano», declaró Matteo Mancini, Director de Desarrollo de Entretenimiento Familiar de MSC Cruceros.