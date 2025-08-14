Día del Niño: los 5 regalos más elegidos por los argentinos en 2025

Qué se vende más para el Día del Niño 2025.

Llega un nuevo Día del Niño, una fecha muy especial en el que padres, tíos, hermanos y familiares salen a comprar un regalo. Y que es, debido a esto, un momento de gran importancia en términos de consumo. El Gobierno nacional oficializó en los últimos días que la fecha se celebrará el tercer domingo de agosto, es decir, el 17. Esta fecha coincide con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Esta decisión viene emparentada a la necesidad de aunar criterios respecto a cuándo se celebra el Día del Niño, frente a lo que se pudiera hacer en algunos distritos del país y las diferentes denominaciones que le dan, para no llevar confusión al público. Esta decisión fue celebrada por la Industria del Juguete, que valoró que la medida tiene como objetivo unificar la denominación de una fecha “con fuerte arraigo cultural” y con un “profundo vínculo con el derecho al juego, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Cuáles son los 5 regalos más elegidos para el Día del Niño en 2025

Los bloques de construcción son lo más elegido para el Día del Niño.

De acuerdo al relevamiento de consumo realizado por la plataforma Mercado Libre, las categorías con más ventas para el Día del Niño fueron:

Bloques de construcción. Muñecos de peluche. Juegos de mesa. Consolas y accesorios gamer. Bicicletas infantiles.

Día del Niño: qué categorías crecieron más

Para la compra de regalos por el Día del Niño, el comercio virtual se volvió en los últimos años una de las formas más usadas para comprar. En ese sentido, la categoría de Juguetes y Juegos, la más demandada en esta fecha, registra un crecimiento del 32% en unidades vendidas con respecto al mismo período del año pasado. En cuanto a las categorías que más crecieron, los bloques de construcción crecieron un 95%; los peluches un 79% y los Juegos de mesa una suba de 63% frente al mismo período en 2024.

Por su parte, la tendencia mundial de Labubu, una serie de muñecos de peluche coleccionables en forma de elfos monstruosos, continúa firme y se mantiene en el top 5 de búsquedas en la plataforma desde principios de febrero, con más de 100 mil de búsquedas en el último mes. Los bloques magnéticos también son un producto estrella e impulsaron su categoría al primer lugar del ranking. La categoría Tecnología también registra crecimientos previo a esta fecha especial, impulsada por la venta de tablets y consolas de gaming.