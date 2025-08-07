Cuándo es el Día del Niño en Argentina 2025: la fecha oficial la confirmó el Gobierno

Se oficializó el Día del Niño en Argentina.

El Gobierno oficializó cuál será la fecha del Día del Niño en Argentina en este 2025 y de ahora en más. Se trata de una fecha tradicional en el país, que es muy importante para la industria del juguete, dado los altos niveles de consumo que suele haber cada mes de agosto ante la necesidad de padres, tíos y hermanos de hacerle un regalo a ese chico o chica, que espera con ansiedad la llegada de este día tan especial cada año.

La decisión del Estado nacional de oficializar la fecha en que se festeja el Día del Niño a nivel nacional tiene por objetivo evitar las confusiones generadas por las distintas denominaciones que se venían utilizando en provincias y municipios, y brindar “coherencia institucional” a una jornada tradicionalmente celebrada por familias, comercios y organizaciones sociales. Así, se le da un marco más ordenado a un día clave para un sector de la industria y el comercio local.

Cuándo será el Día del Niño en Argentina 2025

El Día del Niño es una fecha clave para el consumo.

Se determinó de parte del Gobierno la denominación del Día del Niño para el tercer domingo de agosto de cada año. Es decir que el Día del Niño en Argentina 2025 se celebrará este domingo 17 de agosto. Al respecto de la institucionalización de esta fecha tan importante para el consumo, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furió, celebró la medida publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N.º 562/2025.

Además, sostuvo que la iniciativa tuvo como objetivo unificar la denominación de una fecha “con fuerte arraigo cultural” y con un “profundo vínculo con el derecho al juego, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño”. En el marco de la conmemoración, la CAIJ también lanzó una campaña solidaria de donación de juguetes, que comenzó con la entrega de 300 unidades en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, destinadas a niñas y niños internados que atraviesan distintos tratamientos.

Que dice el decreto sobre el Día del Niño en Argentina

La normativa se enmarca en la Ley 23.849. Bajo esta legislación, la definición de niño incluye a toda persona desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. Se busca fomentar la reflexión, incentivar el entretenimiento y remarcar la importancia del rol de los niños en la comunidad, al fundamentar que "son un pilar fundamental de nuestra Nación, tanto dentro de sus familias como en la sociedad en general".