Luego de que a fines de febrero pasado el Gobierno de Javier Milei decidiera intervenir el Hospital Lic. Laura Bonaparte por el plazo de un año, y tras amenazar con su cierre –lo que provocó un importante levantamiento de profesionales de la salud y también pacientes–, el libertario volvió a la carga con su motosierra y atacó nuevamente a la salud mental. En esta ocasión, el Presidente decidió que la residencia de dicho establecimiento no reciba ningún cupo tanto para disciplinas como jefaturas; dando inicio al ya denunciado vaciamiento brutal.

“En el día de hoy informaron que no nos asignaban ningún cupo para residentes nuevos y jefes de residentes de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental de nuestro Hospital. Son becas financiadas completamente por el Ministerio de Salud, y que se renuevan de acuerdo a la cobertura de los cupos de años anteriores. Nosotros tenemos el 100% de cobertura de los cupos en 2024”, explicó Luciana Rivas, coordinadora de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISaM), en diálogo con El Destape.

Frente a esta decisión, y teniendo en cuenta que no existen motivos reales y/o claros para el no-otorgamiento de dichos cupos, desde el Bonaparte denuncian que el Gobierno nacional ni siquiera dió explicaciones sobre el por qué de la decisión que recortará los servicios en el único establecimiento de salud mental nacional. “Hicieron esto, aún cuando cumplimentamos todos los requisitos formales para la renovación”, se quejaron.

Según indicó Rivas, son un total de 24 los cargos afectados que se dieron de baja de forma arbitraria en el día de la fecha: 6 de jefatura de residentes y 18 residentes (tres para psiquiatra, tres para psicología, tres de trabajo social, tres de enfermería, tres de terapia ocupacional y otros tres de musicoterapia). “No hay comunicación oficial, pero tampoco se caracterizan por informar y menos las decisiones complicadas”, lanzó duramente.

En esa línea sostuvieron que “nunca” desde la apertura de residencias en el Hospital Bonaparte, en 2012, ocurrió una situación similar en la que no se brindaran cupos para profesionales. De todas maneras, cabe destacar, que el ingreso de profesionales seguirá vigente para disciplinas y profesiones de otros establecimientos sanitarios dentro del convenio que mantienen Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. “El examen se hace igual porque todas las otras sedes siguen estando vigentes. Las políticas de salud, tanto de CABA como de provincia, siguen sosteniendo las becas de residencia para la formación en servicio de profesionales egresados”, explican.

“Aplica a todos los profesionales de la salud de las jurisdicciones mencionadas. La instancia de examen es unificada y después, de acuerdo al orden de mérito –según cómo les fue en el examen y la nota de su currículum formativo–, se hace un cálculo para quedar en ese orden de mérito y ahí, cada uno elige dónde ingresar”, explica a este portal la propia Rivas sobre cómo funciona el sistema.

Esto quiere decir que, a pesar de la específica decisión en relación al Bonaparte, se va brindarán cupos para otras instituciones como, por ejemplo, el Hospital Posadas o el Garrahan. “Pero serán para otras especializaciones como cirugía, cardiología y pediatría. Acá van en contra de la formación en Salud Mental, específicamente”, denunciaron.

Las consecuencias se verán rápidamente en el establecimiento. Al no darse el ingreso de nuevos residentes, la residencia no podría mantenerse y progresivamente, se cerrará. “Quedarían hoy sólo los que están en primer y segundo año, que pasarían a segundo y tercero respectivamente. Después de ellos, no tendríamos más profesionales formándose en el hospital”, se lamentó.

Luego de los más de 1.400 despidos de trabajadoras y trabajadores del Bonaparte, argumentando una “sobredotación” de empleados, los ataques y el desguace a la salud pública parecen no tener fin. Mientras tanto, decenas de personas sufren la falta de atención y se mantienen en extrema vulnerabilidad. “Evidentemente en este momento no se ve como algo priorizado, y además se desfinancia”, sentenció.