Despidos y cierre: las mejores fotos del masivo abrazo al Hospital Bonaparte

Este viernes por la tarde, se llevó adelante un nuevo abrazo al Hospital Laura Bonaparte -ubicado en Combate de los Pozos al 2133- organizado por sus trabajadores y trabajadoras contra los despidos y el vaciamiento que lleva adelante sobre el establecimiento el gobierno de Javier Milei. Desde las instalaciones de la institución nacional de salud mental, denuncian que pretenden vaciar el hospital y dejar sin atención a miles de pacientes.

Durante la jornada, diversos sectores como trabajadores despedidos de empresas privadas o dependencias estatales, jubiladas y jubilados, asambleas barriales, organizaciones sociales, sindicales y políticas y también integrantes de la comunidad LGBTIQ+, que se preparan para una masiva marcha este sábado 1º de febrero, se acercaron a apoyar el reclamo y formaron parte del acto y festival organizado en el Bonaparte.

"Vaciar es cerrar", "Sin trabajadores no hay salud mental", "El hospital no se cierra" y "Aunque nos quieran vaciar, estamos" son algunos de los tantos lemas que se repitieron y dijeron presente en defensa del Bonaparte. "Señor ministro de Salud, los pacientes necesitamos su humanidad y solidaridad con los carenciados que necesitamos salud pública gratuita", expresa un hombre en uno de los carteles. "Salud mental para todes", agrega el Frente de Artistas del Borda (FAB). Mientras que otro, sentencia: "Si me vas a desear 'salud', que sea pública, universal y gratuita".

Mientras trabajadoras y trabajadores del Bonaparte continúan en su intenso plan de lucha, días atrás la Justicia le dio una mala noticia al gobierno libertario: el juez en lo contencioso administrativo federal Wálter Lara Correa hizo lugar a un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y habilitó la feria para tratar la crítica situación en que quedó el hospital tras los despidos que impulsó Nación. El organismo de Derechos Humanos, que realizó una presentación antes de la intervención, alertó que la reducción del personal causa una grave afectación al derecho a la vida y a la salud.

En la misma resolución, el magistrado le dio intervención al Ministerio Público de la Defensa porque entiende que pueden estar implicados derechos de los niños: “En virtud de que de los hechos relatados en la demanda podría surgir la posible lesión de derechos cuyo sujeto titulares sean niñas, niños y/o adolescentes, remítase al Ministerio Público de la Defensa a fin de que asuma la representación y se expida sobre la cuestión litigiosa”. Todo indica que Lara Correa habilita la feria porque ve un problema.

El abrazo al Bonaparte, en el lente de Kaloian Santos Cabrera