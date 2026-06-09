Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, desapareció este lunes al mediodía tras salir del Colegio Bonoris entre las ciudades de Colonia Caroya y Jesús María, provincia de Córdoba. La familia pidió contacto con la adolescente y los mensajes no le llegan a su teléfono, que aparece como desconectado hace varias horas. Bajo directivas del fiscal Guillermo Monti, se desplegó un importante operativo en zonas urbanas y rurales; también sobre cámaras de seguridad y automóviles.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia, detalló que recibieron la denuncia a las 3 de la tarde del 8 de junio, por parte de los papás de Luciana. "Se puso inmediatamente en conocimiento del fiscal Monti, de Jesús María, el subjefe de la Policía está presente acá y yo llegué un poquito después. Desde las 7 de la tarde que estamos acá. Fuimos al colegio, con perros rastreadores y estuvimos haciendo un importante trabajo de campo", manifestó. Además se entrevistó con los padres y una de las hermanas mayores -son cuatro en total-.

"Desde ayer que no paramos de buscarla, hoy el clima no ayuda para volar el helicóptero y los drones pero están Federación de Bomberos, la Cuarta, Bomberos de la pcia. de Córdoba y Unidades Especiales. Estamos con un despliegue muy importante de gente, vivían hasta hace cinco meses en una zona urbana pero hace medio año se fueron a vivir a un lugar más retirado, a unos 7 kilómetros de acá", contó Quinteros. Actualmente, Luciana vive en la zona rural de Los Molles.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que ya dieron alerta al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que lanzó el protocolo de búsqueda y dio a conocer la imagen de la joven junto a sus datos. Además, brindaron como teléfono de contacto al de la Policía de Córdoba y a la Línea 134, para denunciar delitos a nivel nacional. "Están todas las rutas de la provincia siendo controladas, tanto por policía camionera como la departamental. Pedimos datos certeros para dar con Luciana", dijo Quinteros.

"Hay que ser muy prudente. Hablé con su padrastro Juan y su mamá Elena y también con Abril, su hermana de 18 años recabamos toda la información posible... Me comentaron que tenía por costumbre traerla Juan, buscarla su mamá en horas del mediodía. Cuando llegó, no la encontró; habitualmente se encontraba con otra hermana que también va el colegio y ella dice haberla visto en el recreo de las 10.30. Lo demás, sus contactos y a donde pudo haber ido, es todo motivo de investigación", remarcó el ministro.

Cómo aportar información Las autoridades pidieron que cualquier dato sea comunicado de inmediato. Quienes tengan información pueden llamar a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben aportes al 911, en dependencias policiales de Colonia Caroya o en cualquier sede judicial y policial de la provincia.

Mientras tanto, los investigadores están analizando la computadora de la adolescente, su teléfono que dejó de emitir señal desde la tarde de ayer "probablemente por falta de batería" y según el ministro, "se están barajando todas las hipótesis y no vamos a parar un minuto hasta encontrarla". Trabajan en la zona cuerpos especiales, un helicóptero, 25 móviles y cerca de 100 efectivos que realizan rastrillajes.

"La primera hipótesis fue la existencia de un auto, requisamos a todos los autos de la zona; esa hipótesis -en principio- fue descartada pero lo decidirá el fiscal. Estamos abriendo auto por auto, controlando los baúles. También viendo cámaras de seguridad de una estación de servicio cercana, controlamos una forrajearía, hay casi 30 cámaras en esta ciudad y las estamos observando", apuntó. Y sentenció: "Estamos buscando por cielo, tierra y aire, con los recursos tecnológicos que tenemos y que son ilimitados".

Cómo reconocer a Luciana

Según la información difundida por investigadores y autoridades, Luciana Alarcón es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,59 metros, tiene tez trigueña y cabello negro. Al momento de ausentarse vestía un jean azul, una campera azul marino y zapatillas blancas y verdes. Además, llevaba una mochila negra al momento de la desaparición.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional activaron el Alerta Sofía que tanto se demoró en el caso que conmocionó a todo el país en las últimas semanas y dejó como consecuencia el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba. "Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas", indicaron.