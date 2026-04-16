Cuál es la marca de camperas de alta calidad de un hipermercado con precios desde $59.000

"Top design" la marca de camperas de alta calidad de un hipermercado pero con precios desde $59.000.

Con la llegada progresiva del frío, renovar el abrigo deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad. En este contexto, encontrar prendas que combinen precio accesible, diseño actual y buena calidad se vuelve clave, especialmente en un escenario económico donde el consumo está en caída por los precios elevados y la competencia extranjera. Para quienes buscan actualizar el placard sin hacer un gasto excesivo, los hipermercados vuelven a posicionarse como una alternativa cada vez más elegida.

Uno de los casos más populares es el de Coto, que en temporadas anteriores logró instalarse en redes sociales por la relación precio-calidad de sus camperas. Lejos de limitarse a opciones básicas, la cadena ofrece modelos que siguen las tendencias actuales, desde diseños puffer hasta cortes oversize, pasando por alternativas en cuero o denim. Con precios que parten desde los $59.900, estas prendas se pueden conseguir tanto en la tienda online como en sus sucursales físicas.

Camperas de Coto: la marca “Top design” con precios increíbles

Dentro de su oferta, Coto cuenta con camperas de gama media y también con una línea de calidad alta bajo la marca “Top design”. Esta colección apunta a un público que busca abrigos a precios accesibles, pero tienen en el bolsillo un poco más de dinero para apostar también al estilo. Básicamente se trata de una línea con materiales de buena calidad y terminaciones cuidadas, pero sin alcanzar los valores de marcas premium.

Coto tiene grandes ofertas en abrigos muy buenos en relación precio-calidad.

Por ejemplo, una campera de dama de poliéster se puede conseguir por $59.999, una opción pensada para el otoño, donde los días no terminan del ser del todo fríos y las lluvias llevan a buscar abrigos impermeables. Este tipo de prendas resuelve el abrigo diario sin resultar pesada ni excesiva. Entre los modelos más destacados de la línea “Top design”, se encuentran:

Campera clásica: $69.999

Campera denim con rayas: $58.392

Campera combinada con sherpa: $79.999

Campera puffer: $89.999

Campera oversize: $94.999

Campera larga: $99.999

Campera de cuero con piel: $99.999

La variedad de estilos permite adaptarse a distintos usos y armar looks con mucha onda. Asimismo, la marca cuenta con opciones más abrigadas para enfrentar bajas temperaturas. Asi que, a la hora de renovar el placar esta temporada otoño-invierno 2026, una opción que no falla en relación precio-calidad es Coto y demás hipermercados con sus ofertas de abrigos y otras prendas.