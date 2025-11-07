Ni Temu ni Shein: así es Amazon Bazaar, la nueva app de Amazon que llegó a Argentina y ofrece descuentos y envío gratis.

Llegó al país Amazon Bazaar, una nueva aplicación de compra de Amazon que promete revolucionar la experiencia de compra de miles de personas. La app ofrece cientos de miles de productos tanto para el hogar como de moda, muy similar a Temu y Shein.

Luego de que la aplicación fuese un éxito de Amazon Haul, se creó Amazon Bazaar, ya vigente en países como México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Ahora, Amazon Bazaar ya está disponible en Argentina y en otros 14 países del mundo. El lanzamiento se anunció este viernes 7 de noviembre de 2025 y se puede descargar en la App Store de iPhone y en Google Play Store para Android.

Con esta propuesta, la empresa busca ofrecer a los clientes argentinos una experiencia de compra única, con miles de productos importados disponibles a bajos precios, con importantes promociones y descuentos e incluso envíos gratuitos.

Por qué comprar en Amazon Bazaar: todo lo que hay que saber sobre la nueva app de Amazon

Descuentos y envíos gratuitos

La mayoría de los productos disponibles en Amazon Bazaar cuestan menos de $13.500 pesos argentinos. Incluso se pueden encontrar otros desde los $2.750. Además, la aplicación ofrece un 50% de descuento en el primer pedido.

Los pedidos que superen los $35.000 califican para envío gratuito. Con respecto a las entregas, los productos tardan aproximadamente dos semanas o menos en llegar. Para quienes no estén acostumbrados a hacer compras online en este tipo de plataformas, hay habilitado un servicio de atención al cliente multilingüe las 24 horas, los 7 días de la semana.

Confianza y practicidad

Si no estás seguro de cómo es el producto en persona, Amazon Bazaar cuenta con una sección de reseñas y calificaciones con estrellas en las que podrás ver las opiniones reales de quienes ya compraron el producto, junto con fotos publicadas.

Todos los productos se someten a los rigurosos controles de cumplimiento de Amazon, por lo que los clientes pueden comprar con confianza sabiendo que recibirán artículos seguros y que cumplen con todas las regulaciones aplicables y las políticas de Amazon. Las devoluciones son gratuitas si se solicitan dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

Compras con moneda local

Amazon Bazaar está disponible en seis idiomas, incluyendo inglés, español, francés, portugués, alemán y chino tradicional. Tiene opciones de moneda local y los clientes pueden comprar con confianza en Argentina y con pesos argentinos.

Los clientes pueden usar sus credenciales de Amazon existentes o crear nuevas cuentas, con opciones de pago que incluyen tarjetas Visa, Mastercard y American Express aceptadas internacionalmente.