La Comisión Europea y Shein se reunirán tras la petición francesa de investigación

FOTO DE ARCHIVO. La policía francesa asegura la zona mientras la gente hace cola para entrar en los grandes almacenes Le BHV Marais, el Bazar de l'Hôtel de Ville, el día de la apertura del primer espacio físico de Shein, en París, Francia

nov (Reuters) -Representantes de la Comisión Europea y Shein se reunirán el viernes, dijo un portavoz de la Comisión, después de que el Gobierno francés pidiera una investigación sobre el grupo chino de comercio electrónico debido a la supuesta venta de muñecas sexuales con aspecto infantil y armas prohibidas en su plataforma.

La Comisión tiene competencias para investigar a las grandes plataformas en línea por incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE, que exige que recojan y verifiquen información sobre terceros vendedores y comprueben sus mercados para detectar productos que no cumplen con las normas.

"Esta tarde, los servicios de la Comisión que trabajan en la DSA se pondrán en contacto con los representantes de Shein... a partir de ahí, tomaremos las posibles medidas siguientes en el marco de la DSA", dijo el portavoz.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Shein no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Con información de Reuters