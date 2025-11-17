Black Mayorista: arrancó la semana de descuentos en hipermercados de todo el país

Los descuentos estarán disponibles hasta el domingo 23 de noviembre.

Con el objetivo de incentivar las ventas, este lunes arrancó una nueva edición de Black Mayorista, un evento que reúne a las principales cadenas del sector que ofrecen descuentos y promociones especiales durante una semana en todo el país.

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), se extenderá hasta el 23 de noviembre. Los locales mayoristas adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

Según estimaciones privadas, las ventas mayoristas cayeron 5,4% en el primer semestre, por eso, con esta acción, esperan generar un efecto multiplicador que beneficie a toda la cadena: desde el fabricante al distribuidor y el mayorista, hasta llegar al comercio de cercanía y al consumidor final.

Comercios adheridos al Black Mayorista

Hasta el domingo participan más de 300 autoservicios y distribuidoras, quienes ofrecerán hasta 40% menos en sucursales físicas y tiendas virtuales. Algunas de las marcas que participan son Makro, Vital y Yaguar, en las últimas horas se sumó Diarco.

La iniciativa está “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”. Las promociones incluyen desde alimentos, bebidas, hasta artículos de higiene, perfumería y limpieza. Esta edición es la tercera, ya que a mediados de mayo se realizó la segunda y en noviembre de 2024 la primera. En las anteriores, participaron alrededor de 200 comercios, tanto con sus locales físicos como sus plataformas de venta online.

Cómo nació el Black Mayorista

De acuerdo al último informe de la consultora Scentia, en septiembre los mayoristas sufrieron una baja de ventas de 4,3% en comparación al mismo mes del 2024 y acumularon una caída de 5,3% entre enero y septiembre de este año. Los supermercados cayeron 4,4% interanual, 5,9% contra agosto y en lo que va del año sufren una merma del 5,3%.

Mientras que los autoservicios independientes crecieron 8,6% en septiembre en comparación al mismo periodo del año pasado, pero cayeron 3,3% respecto de agosto, con un acumulado de -1,2%. Las farmacias cayeron en la medición interanual (-1,8%) y la intermensual (-4,9%), pero en el año recuperaron un 4,6%.

“Inspirado en el concepto de los populares eventos ‘Black’, se espera que las cuentas en rojo pasen a negro en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario”, explicó la CADAM.

Mapa de los comercios adheridos al Black Mayorista

Según el mapa, las únicas provincias que no participan son Santa Cruz, La Pampa, La Rioja, Catamarca y Formosa. Mientras que en Buenos Aires se concentran la mayor cantidad de comercios adheridos.