Descubren un depredador gigante que habitó La Rioja antes de los dinosaurios.

Un equipo de investigadores del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILaR) identificó una nueva especie de reptil depredador que vivió hace aproximadamente 237 millones de años, mucho antes de la aparición de los grandes dinosaurios carnívoros.

La especie fue bautizada Shakajlura riojanensis, un nombre que puede traducirse como “lagarto bendito de La Rioja”. Sus restos fueron encontrados en la Formación Chañares, dentro del actual Parque Nacional Talampaya, uno de los sitios paleontológicos más importantes del planeta para estudiar la vida durante el período Triásico.

Cómo es el depredador gigante que descubrieron en La Rioja

Según los investigadores, este formidable animal alcanzaba unos seis metros de longitud y poseía un cráneo de aproximadamente 60 centímetros. Era un integrante del grupo Paracrocodylomorpha, un linaje de reptiles emparentado de manera lejana con los actuales cocodrilos y que dominó los ecosistemas terrestres mucho antes del auge de los dinosaurios.

El descubrimiento tiene una relevancia especial porque se trata del primer ejemplar de este grupo descrito en Argentina desde 1997 y aporta nuevas evidencias sobre la evolución de los grandes depredadores del Triásico. Los restos fósiles fueron recuperados durante campañas de investigación realizadas en 2017 y 2018 por especialistas del CONICET y otras instituciones científicas nacionales.

El "lagarto bendito de La Rioja" alcanzaba unos seis metros de longitud y poseía un cráneo de aproximadamente 60 centímetros.

Los expertos destacan que la Formación Chañares constituye una verdadera "ventana al pasado", ya que conserva información invaluable sobre cómo eran los ecosistemas hace entre 237 y 233 millones de años, en una época de profundos cambios evolutivos que terminarían dando origen a los dinosaurios.

Además de permitir reconstruir la fauna que habitaba la región riojana hace millones de años, el hallazgo consolida a La Rioja como una referencia internacional en materia paleontológica. La provincia alberga algunos de los yacimientos más importantes de Sudamérica para comprender el origen y la diversificación de los arcosaurios, el gran grupo al que pertenecen los dinosaurios, los cocodrilos y las aves actuales.