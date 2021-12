Nancy Videla está desaparecida hace seis días: ¿qué se sabe de la investigación?

La mujer de 31 años regresaba de su trabajo el viernes por la tarde y se desconoce su paradero. Los detalles de la investigación.

Nancy Beatriz Videla (31) fue vista por última vez el 26 de noviembre, durante la tarde, en la zona de Lanús. El último dato que tienen los investigadores es su última conexión de WhatsApp, con su teléfono celular, en la zona de Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), a 17 cuadras de su casa y a tan solo 100 metros de lo de su novio. Pero desde hace ya seis días se desconoce por completo su paradero y la búsqueda comienza a ser desesperada.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa, está a cargo del caso. ¿Qué se sabe de ese último viernes? Salió de su trabajo, en Palermo, pasadas las 16:30 hs, rumbo a la estación Constitución; allí se tomó el tren de la Línea Roca (17:36 hs) hacia la estación de Lanús y luego se tomó el colectivo Línea 283 ramal B, interno 44 (18:12 hs). Luego de esto, no se supo nada más de ella.

Imágenes de los chats (gentileza de Infobae):

Lo extraño del caso es que Nancy asegura estar esperando el tren a las 18:16 cuando a esa hora estaba subiendo al colectivo en Lanús. Desde el municipio del partido bonaerense aseguran que el horario de la cámara de seguridad es el correcto, entonces aparece la duda de por qué la mujer envía un mensaje que no era real y cuál sería el motivo de mentir sobre su ubicación. Esto hace pensar que puede ser otra persona quien escribió el texto.

Fue su pareja, Alan Leguizamón (30), quien realizó la denuncia a la comisaría 1C de la Ciudad de Buenos Aires luego de no recibir más respuestas desde las 18:47 hs del 26 de diciembre. Las fuerzas policiales decidieron rastrillar la zona de Lomas de Zamora. Por otro lado, las cámaras de seguridad de su trabajo la registraron cuando se iba del trabajo, en Constitución y cuando se tomó el colectivo en Lanús. La coartada del hombre es que en ese momento estaba en casa de su tío y con su hijo, de una pareja anterior.

Por su parte, la madre de la mujer, Liliana Beatriz Ayala (59), residente de la provincia de Santa Fe, expresó en diálogo con Infobae: "No sé qué es lo que le pasó, hace cuatro noches que rezo para que aparezca. Ella es muy familiera, siempre está pendiente de sus hermanos y de sus sobrinos. No me la imagino apagando el celular y preocupándonos a todos".

Cabe destacar que, desde el momento de su desaparición, la familia de Nancy apuntó a una ex pareja de apellido Verón: el hombre fue interrogado, dio su coartada pero no lo descartan como sospechoso. A su vez, una ex pareja del novio actual (Leguizamón) dialogó con C5N y denunció: "Alan era una persona violenta, lo llegué a denunciar más de cinco veces por violencia de género. Cuando tomaba reaccionaba violentamente y me pegaba". No se descarta ninguna hipótesis hasta el momento.

Rastrillan un arroyo cercano a su casa en Lomas de Zamora

Este jueves por la tarde, tras diferentes inspecciones en Ingeniero Budge, buzos tácticos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal realizaron un importante operativo en un arroyo cercano a su casa en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. El objetivo era la búsqueda de ropa u otros y objetos personales. Todavía no se conocen los resultados.

Datos importantes sobre la búsqueda

Nancy mide 1,60 metros, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello largo rubio. Al momento de su desaparición, llevaba puesto un pantalón de jean claro, zapatillas blancas, una remera blanca con una estampa fucsia en el centro, un bolso negro y un rodete alto.

*En caso de contar con información sobre Nancy Beatriz Videla, piden contactarse de inmediato con el 911 o al 4309-9600, interno 234153, o por WhatsApp al 11-5821-4001.