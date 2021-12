Desaparición de Nancy Videla: denuncia, nuevo sospechoso y allanamientos

Se dio a conocer una nueva denuncia a la policía. La investigación se redirecciona a un hombre de 70 años que vive a pocas cuadras del domicilio de la pareja de Nancy.

A seis días de su desaparición, continúa la búsqueda desesperada de Nancy Beatriz Videla (31) en Lomas de Zamora. La mujer regresaba de su trabajo en Palermo, el pasado viernes, cuando viajó hacia Lanús y posteriormente tomó un colectivo hacia su domicilio en Villa Albertina. Quien realizó la denuncia en la Comisaría 1C de la Ciudad de Buenos Aires fue su pareja, Alan Leguizamón (30), que mantenía una conversación con ella durante esa misma tarde y con quien planeaba encontrarse a la noche.

Hay distintos puntos de la investigación que llaman la atención, especialmente en los chats de WhatsApp brindados por su novio donde Nancy asegura estar esperando el tren a las 18.16 hs cuando en realidad, según las cámaras de seguridad del municipio, ya había subido al colectivo en Lanús rumbo a Lomas de Zamora. Allí aparece la principal duda sobre si mintió sobre la ubicación o si quien contesta el mensaje era otra persona.

Ahora se confirmó un nuevo llamado y posterior denuncia al 911 en el marco de una intensa búsqueda para dar con el paradero de Nancy. De manera anónima, otra mujer -de la cual se busca resguardar su voz, identidad y lugar de residencia- aportó el dato de que conoce a la persona desaparecida por un amigo en común. Al parecer, este hombre le prestaba daba dinero y según ella, "tenían algo sentimental" aunque esta última información no fue confirmada.

Cabe remarcar que la mujer, al enterarse de la noticia por los medios, le preguntó al hombre en cuestión si sabía de su paradero y este se lo negó. Actualmente, las fuerzas policiales se encuentran en la casa de dicha persona: un prestamista, conocido de Nancy, de alrededor de 70 años, nacionalidad paraguaya y que administra las habitaciones que alquila en Ingeniero Budge.

Algunas fuentes informan que la ayudaba económicamente cuando no podía pagar el alquiler y que bajó una parada antes, cerca de la casa de su novio, para encontrarse con él. Otro de los datos es que vecinos y vecinas del lugar informaron que el hombre hizo un contrapiso durante la última semana. El allanamiento todavía no puede realizarse ya que el juez de la Ciudad de Buenos Aires no da la autorización para ingresar al domicilio.

Datos importantes sobre la búsqueda

Nancy mide 1,60 metros, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello largo rubio. Al momento de su desaparición, llevaba puesto un pantalón de jean claro, zapatillas blancas, una remera blanca con una estampa fucsia en el centro, un bolso negro y un rodeste alto.

*En caso de contar con información sobre Nancy Beatriz Videla, piden contactarse de inmediato con el 911 o al 4309-9600, interno 234153, o por WhatsApp al 11-5821-4001.