Identificaron el cuerpo del hombre hallado en una playa de Chubut

El cuerpo fue encontrado este martes por la tarde.

En medio de la desesperada búsqueda de la pareja de jubilados desaparecida en Chubut, hallaron un cuerpo en las afueras de Rawson, en la conocida como Playa Magagna. La policía de la provincia logró identificarlo este miércoles y descartó que sea el Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), de quienes no se sabe nada desde el 11 de octubre.

El cuerpo encontrado permanecía flotando, maniatado y envuelto en una frazada polar, con un golpe en la cabeza. Según informaron, la herida en el cráneo, sumada a otros elementos, refuerza la sospecha de que se trató de un homicidio.

¿De quién es el cuerpo que encontraron en Chubut?

El subjefe de la policía provincial, Mauricio Zabala, confirmó que se identificó a un hombre de unos 40 años, oriundo de Río Negro, y con antecedentes por infracción a la ley de estupefacientes.

De todas maneras, no se suministró la identidad a los medios debido a una medida judicial, según informó Noticias Argentinas. La decisión se aplica hasta que se cumplimenten una serie de diligencias ordenadas por la justicia, entre ellas darle la información pertinente a los familiares.

¿Cuándo fue encontrado el cuerpo y dónde?

El cuerpo fue encontrado el martes por la tarde, alrededor de las 19 horas, en el sector conocido como “Las Caras Talladas”. Los transeúntes que descubrieron el cadáver dieron aviso a las autoridades, por lo que se realizó un operativo de emergencia para preservar la escena.

Del procedimiento participaron personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y Bomberos Voluntarios con el objetivo de rescatar a la víctima, quien se encontraba en un lugar de difícil acceso.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Trelew para realizar la autopsia y constatar la identidad. El mismo presentaba "una herida sangrante en la cabeza y tenía atados los pies y manos", al tiempo que los investigadores sospechan que se trató de un crimen.

¿Cómo sigue el caso?

Por su parte, el fiscal Leonardo Cheuqueman será el encargado de guiar la investigación y actualmente trabaja junto a la Policía Científica en la recolección de pruebas y esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, según lo informado por el medio LA17, se confirmó que las autoridades locales ya están recolectando información acerca de denuncias de personas desaparecidas en diferentes ciudades aledañas como Rawson, Trelew y Puerto Madryn, ya que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Por otro lado, aún continúa la búsqueda de la pareja de jubilados que desapareció cuando se dirigía a la ciudad de Camarones.