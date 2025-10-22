El misterio de un cuerpo atado que apareció en una playa de Chubut

Este martes alrededor de las 19 horas, un hallazgo impactó a la provincia de Chubut: en las afueras de Rawson, en la conocida como Playa Magagna, fue encontrado un cuerpo sin vida, que permanecía flotando, maniatado y envuelto en una frazada polar, con un golpe en la cabeza. Según informaron, la herida en el cráneo, sumada a otros elementos, refuerza la sospecha de que se trató de un homicidio.

El hecho ocurrió en la zona de la playa apodada "Caras Talladas" y el subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, en diálogo con la prensa de la provincia, dio detalles sobre el hallazgo, el oficial informó: "El cadáver pertenece a un hombre de entre 30 y 40 años, y fue encontrado frente a una roca, situada en una zona de difícil acceso". A su vez. el agente confirmó que el cuerpo estaba envuelto en una frazada y se le veían unas ataduras en las manos.

El operativo realizado

Según lo informado a los medios provinciales, el operativo tuvo inicio luego de que un grupo de personas que paseaba por la zona costera observara la presencia del cuerpo y dieran aviso a las autoridades locales.

Cuando lograron retirarlos de la playa, los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Trelew, lugar en que se realizará la autopsia para establecer las posibles causas de muerte y la identidad de la víctima. El trabajo realizado para rescatar los restos fue llevar a cabo por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, de Prefectura Naval Argentina, Policía de Playa Unión, División Científica y Brigada de Investigaciones.

Por su parte, el fiscal Leonardo Cheuqueman será el encargado de guiar la investigación y actualmente trabaja junto a la Policía Científica en la recolección de pruebas y esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, según lo informado por el medio LA17, se confirmó que las autoridades locales ya están recolectando información acerca de denuncias de personas desaparecidas en diferentes ciudades aledañas como Rawson, Trelew y Puerto Madryn, ya que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

Otro de los datos relevantes que realza la teoría del homicidio está referido al lugar donde fue encontrado el cuerpo. El mismo fue hallado a unos 15 kilómetros de Rawson, en una zona solitaria y de difícil acceso, por lo que prima la presunción de que el cuerpo fue arrojado allí con la intención de que no fuera encontrado con facilidad.