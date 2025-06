Quién es el policía Maciel en el caso Loan y por qué pasó de ser "encubridor" a "secuestrador": qué hizo en su desaparición, según los investigadores

Walter Maciel, ex comisario del caso Loan Danilo Peña.

A un año de la desaparición de Loan Peña, la Justicia elevó a juicio oral la causa por la que hay siete detenidos y 10 imputados. Entre ellos se encuentra el ex comisario Walter Maciel, que para los investigadores tuvo un rol crucial aquel 13 de junio de 2024. Qué hizo y por qué lo consideran "secuestrador" del niño correntino que en ese entonces tenía 5 años.

Quién es el policía Maciel en el caso Loan y por qué pasó de ser "encubridor" a "secuestrador"

Al momento de la desaparición de Loan Peña, Walter Maciel era el comisario de localidad de 9 de Julio, de la provincia de Corrientes. En un principio, la jueza Cristina Pozzer Penzo lo procesó como autor material, partícipe y encubridor del delito de sustracción y ocultamiento de Loan, pero cuando la defensa del ex policía apeló al fallo la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes señaló que no se podían cumplir las figuras en el mismo delito, es decir, una cosa no puede ser al mismo tiempo la otra.

El policía había sido acusado de encubrimiento al considerarse que no estaba en el lugar al momento de la desaparición de Loan, pero finalmente los investigadores señalaron que había participado del plan, junto a los otros seis detenidos, de sustraer a un menor de 10 años aquel 13 de junio en el almuerzo. El pasado 10 de abril, la Cámara Federal modificó y ratificó ese "rol más activo y funcional” del ex comisario en el secuestro de Loan Peña y lo señalaron como partícipe necesario.

Loan Danilo Peña sigue desaparecido.

¿Cuál fue su rol en la desaparición de Loan?

Dentro de la acusación, la Cámara Federal consideró que había un plan previo para “la sustracción de un menor” donde cada uno de los procesados tenía un rol asignado. En esa asignación de roles, los jueces aceptaron la descripción que hizo la jueza Pozzer Penzo acerca de que mientras era comisario, Walter Maciel visitaba los colegios y se tomaba fotos con los niños, lo que lo puede poner en el rol de conocer las identidades de los menores y también sus movimientos. También consideraron que “aprovechando su calidad de funcionario policial, debía garantizar un perímetro temporal que permitiera a Carlos Guido Pérez, María Victoria Caillava, Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica Millapi ejecutar la sustracción sin interferencia de las fuerzas de seguridad”.

Además, entendieron que el día de la desaparición por la mañana, Maciel se llevó el libro de guardias de la seccional para “evitar que se dejara constancia del horario exacto en que se produjo la desaparición y, con ello, obstaculizar la reacción inmediata de las fuerzas policiales”.

Para el fiscal federal de Goya, Marcelo Colombo, y los Fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, hicieron hincapié en que durante la madrugada del 14 de junio, casi 12 horas después de la desaparición, tuvo comunicaciones con otros policías e imputados. La principal cuestión gira en torno a lo que se conoció como “falsa noticia” o “falsa alarma” de la aparición de Loan, con dos intercambios importantes que realizó Maciel.

El primer intercambio se da entre Maciel y un concejal y ex intendente de 9 de Julio, de apellido Moreira, a quien le asegura en un audio a las 2.10 de la madrugada “le acabamos de encontrar Concejal, le acabamos de encontrar… asique todo bien”. El funcionario le pregunta si “lo encontró un dron” y Maciel responde que “fue la recorrida”. Sin embargo, poco más de 20 minutos después Moreira vuelve a escribirle y le pregunta por qué en distintos estados de los teléfonos ya hablan de una “falsa alarma” y allí el comisario le asegura que "porque es falsa alarma” y remata “una calentura tengo con la familia chamigo". Allí, el funcionario insiste con exigirle explicaciones, a lo que Maciel responde que “la familia salió a decir que se le encontró y fuimos todos al lugar y no fue así”.

A la misma hora que ese intercambio, 2.10 de la madrugada, Maciel le envió un mensaje de audio a la policía de Seguridad Vial Viviana Fernández un mensaje donde le avisa “lo acabamos de encontrar, lo acabamos de encontrar encontramos. Yo me estoy yendo hasta el fondo del campo”. Luego de los mensajes del comisario se le pidió al hospital que envíe una ambulancia e incluso una mujer policía, que también es esposa del vice intendente de 9 de Julio, declaró que le comunicaron alrededor de las 2.20 de la madrugada que “alguien dijo que encontró a Loan en una tapera vieja”.

Además, analizaron el historial de llamadas de María Victoria Caillava, que se comunicó con otros policías y no con Walter Maciel, para la Justicia se trató de un plan distracción para evitar exponer el plan criminal. De esta forma, entienden que Maciel no tuvo control en la ejecución del delito lo que lo pone como partícipe y no como autor material. Así, resolvieron que “corresponde atribuirle la calidad de partícipe necesario en el delito de sustracción de menores, y no la de coautor”.