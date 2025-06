Cuántos años tiene Loan, a 1 año de su desaparición

Se cumple un año de la desaparición de Loan Danilo Peña y hay siete detenidos acusados de sustracción y ocultamiento del pequeño que fue visto por última vez el pasado 13 de junio de 2024, cuando tenía 5 años.

Loan Danilo Peña nació el 8 de mayo de 2019 en Goya, provincia de Corrientes. Si bien desapareció cuando tenía cinco años, al cumplirse casi 11 meses de estar desaparecido cumplió 6 años. Lo hizo lejos de su familia, sus padres María Noguera y José Peña todavía piden encontrarlo con vida.

Tras la renuncia del abogado Juan Pablo Gallego, los padres de Loan emitieron un comunicado donde expresaron su angustia y reiteraron el pedido de justicia: “Loan sigue desaparecido. No hay dolor más profundo ni desesperación más intensa que la que atraviesa una familia que no sabe dónde está su hijo”. "Nuestra única prioridad sigue siendo encontrarlo con vida y traerlo a casa. La Justicia es la única vía legítima para investigar y esclarecer lo sucedido”, manifestaron. En tanto, sostuvieron: "Su carita sigue esperándonos en cada rincón. No lo dejemos solo. No lo borremos de la memoria colectiva. Porque hasta que aparezca, lo vamos a seguir buscando todos. Siempre”.

Quiénes son los detenidos del caso Loan, a 1 año de su desaparición

La causa por la desaparición de Loan fue elevada a juicio oral por el Juzgado Federal de Goya la semana pasada. La decisión fue firmada por la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien lo determinó frente a más de 90 cuerpos acumulados y una instrucción de más de un año. A los siete detenidos se los acusa de orquestar un plan de forma coordinada para sustraer y ocultar al menor, basado en el artículo 146 del Código Penal.

Así, serán juzgados los siete detenidos:

Bernardino Antonio Benítez: el tío político de Loan, pareja de la hermana del padre (Laudelina). Estaba con Loan al momento de su desaparición.

Laudelina Peña: tía de Loan, inicialmente fue una testigo pero luego fue imputada por plantación de evidencia (un botín del niño) y acusada de falso testimonio, además de sustracción de menores.

Daniel Oscar Ramírez: amigo de Benítez, estuvo en la caminata con los niños al naranjal junto a su esposa Mónica.

Mónica Millapi: esposa de Ramírez, participó del almuerzo y acompañó a los niños al naranjal.

María Victoria Caillava: funcionaria municipal, estaba en el almuerzo. Es sospechada de haber actuado como receptora del menor junto con su marido. Antes de su arresto, sostuvo en declaraciones a TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”.

Carlos Pérez: ex capitán de navío, esposo de Caillava, también estaba en el almuerzo y se considera que retiró al niño en su camioneta, donde hallaron rastros del niño.

Walter Adrián Maciel: el ex comisario de 9 de Julio estuvo imputado por encubrimiento agravado, pero ahora está procesado como partícipe necesario, agravado por ser funcionario público. Se lo acusó de entorpecer las primeras horas de investigación y no descartan "una participación activa en el ocultamiento del niño".

De acuerdo a la reconstrucción de la Justicia, los siete imputados planificaron con antelación el secuestro de un menor de 10 años durante el almuerzo que se realizó el 13 de junio en la casa de Catalina Peña, abuela paterna del Loan. Los siete habían sido previamente invitados, con excepción de Maciel.

Para los jueces el objetivo era sustraer a un menor, pero no específicamente Loan porque su presencia en el almuerzo fue espontánea y sorpresiva para el resto de los asistentes. La investigación considera que Benítez y Ramírez tenían el rol de proponer de manera espontánea una salida al naranjal junto con los menores. Una vez allí, capturarían a uno de ellos para entregarlo a Pérez y a Caillava, quienes lo retirarían del lugar. Mientras que Millapi y Laudelina, estaban designadas para acompañar a los niños al naranjal.

Al mismo tiempo, la tía de Loan tenía regresar a la casa de su madre, donde recibiría la noticia de la supuesta desaparición y actuaría como nexo entre los captores y quienes debían retirar al niño. La reconstrucción judicial señaló que recibido el aviso por parte de Benítez, se esperaba que Laudelina comunicara la situación al matrimonio, que abandonaría la reunión familiar con la excusa del partido, trasladándose en su camioneta hasta el punto de encuentro preestablecido, es decir, en las inmediaciones de la escuela abandonada conocida como la tapera.