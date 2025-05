"Encontramos a Loan, me estoy yendo al fondo del campo": el mensaje de Maciel que señalan los fiscales en el pedido del juicio por el caso Loan

En un extenso escrito de 126 páginas, el fiscal federal de Goya, Marcelo Colombo, y los Fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron a la jueza Pozzer Penzo que se eleve a juicio la causa contra Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña según la acusación que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes modificó y ratificó el pasado 10 de abril y que le dio “un rol más activo y funcional” al ex comisario de la localidad de 9 de julio.

En ese sentido, los fiscales volvieron sobre una situación que se conoció poco después de la desaparición del pequeño y que, si bien aseguraron que tanto los fiscales ordinarios como los federales la investigaron, nunca terminó de entenderse qué sucedió. Se trata de la aparición de Loan en la madrugada del 14 de junio, casi 12 horas después de la desaparición, y que quedó marcado por las comunicaciones de la policía y también por los mensajes que enviaron algunos de quienes hoy están imputados como responsables de la sustracción y ocultamiento y hasta llegaron a los teléfonos de aquellos familiares que no habían participado del almuerzo ni tampoco hasta ese momento de la búsqueda del chiquito.

Entre los varios testimonios que figuran en el expediente alrededor de la “falsa noticia” o “falsa alarma” de la aparición de Loan, los fiscales marcaron como principales dos intercambios de mensajes del teléfono del por entonces comisario Walter Maciel acerca de esa circunstancia. El primer intercambio se da entre Maciel y un concejal y ex intendente de 9 de Julio, de apellido Moreira, a quien le asegura en un audio a las 2.10 de la madrugada “le acabamos de encontrar Concejal, le acabamos de encontrar… asique todo bien”. El funcionario le pregunta si “lo encontró un dron” y Maciel responde que “fue la recorrida”. Sin embargo, poco más de 20 minutos después Moreira vuelve a escribirle y le pregunta por qué en distintos estados de los teléfonos ya hablan de una “falsa alarma” y allí el comisario le asegura que "porque es falsa alarma” y remata “una calentura tengo con la familia chamigo". Allí, el funcionario insiste con exigirle explicaciones, a lo que Maciel responde que “la familia salió a decir que se le encontró y fuimos todos al lugar y no fue así”.

A la misma hora que ese intercambio, 2.10 de la madrugada, Maciel le envió un mensaje de audio a la policía de Seguridad Vial Viviana Fernández un mensaje donde le avisa “lo acabamos de encontrar, lo acabamos de encontrar encontramos. Yo me estoy yendo hasta el fondo del campo”. Además, se pudo recuperar del celular de Camila Núñez, prima de Loan, un conversación minutos antes de los anuncios de Maciel donde aseguraba que el pequeño había aparecido. También Macarena, hija de Laudelina, le avisó a su hermana menor de edad que lo habían encontrado y dijo que “apareció en el forestal”. Sin embargo, la mujer no está imputada ni acusada en el expediente. Además, reconstruyeron que luego de los mensajes del comisario se le pidió al hospital que envíe una ambulancia e incluso una mujer policía, que también es esposa del vice intendente de 9 de Julio, declaró que le comunicaron alrededor de las 2.20 de la madrugada que “alguien dijo que encontró a Loan en una tapera vieja”. Esos mensajes fueron tomados por los investigadores como que el comisario fue parte de ese momento donde nunca se determinó que ocurrió con el pequeño pero si se pudo reconstruir con los testimonios que finalmente fue el Comisario Mayor Báez, superior de Walter Maciel, quien termina diciendo a todos los que participaban de la búsqueda en el campo que esa noticia era falsa y no habían encontrado al pequeño.

Este rol del comisario en esa noche de la falsa aparición, los fiscales lo superponen con los movimientos del teléfono de Mónica Millapi, quien a esa hora estaba en la comisaría del pueblo con su marido Daniel Ramírez. Allí, mientras en el campo aseguraban que Loan había aparecido pero luego no era así, la mujer recibió dos llamadas de Antonio Benítez que no atendió pero que los investigadores determinaron que en ese momento el tío del pequeño estaba siendo trasladado por la policía. También hubo comunicaciones de Laudelina Peña asegurando a dos personas que el pequeño había sido encontrado. Para los fiscales resulta llamativo que se hayan enterado de la aparición personas que estaban en el pueblo antes que personas que estaban en el campo, y atribuyeron a que esta falsa noticia y el hallazgo del botín “se suman a un cúmulo de rastros, muchos de los cuales plantaron, para sostener que el niño se había perdido mientras se ocupaban de ocultarlo”. Ahora, con el pedido de juicio a los acusados esperan poder resolver si la aparición de Loan fue una realidad y luego volvieron a sustraerlo y ocultarlo o simplemente se trató de otra prueba plantada en la causa.