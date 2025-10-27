El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial, pero mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, en los últimos días el aporte del perito designado por la familia del niño podría generar un giro drástico en la investigación. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: piden ampliar la investigación y hay alerta en la causa
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio sigue generando conmoción y nuevas líneas de investigación.
Hace 1 hora
Caso Loan: el pedido para ampliar la investigación que puede cambiar el juicio
Hace 2 horas
Caso Loan: el nuevo testimonio que enciende las alertas por la desaparición
Hace 3 horas
Caso Loan: las últimas hipótesis que conmueven a la causa por desaparición
