Caso Loan: el nuevo testimonio que enciende las alertas por la desaparición

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio sigue generando conmoción y nuevas líneas de investigación.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial, pero mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, en los últimos días el aporte del perito designado por la familia del niño podría generar un giro drástico en la investigación.

 

Hace 2 horas

La hipótesis que podría cambiarlo todo en el caso Loan

La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sigue generando conmoción y nuevas líneas de investigación.

Caso Loan y las últimas noticias hoy 21 de octubre: el minuto a minuto de su búsqueda.

Hace 3 horas

Caso Loan: denuncian la existencia de un "pacto de silencio"

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 4 horas

Caso Loan: el pedido de un perito para encontrar "rastros decisivos"

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

