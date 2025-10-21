El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial, pero mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, en los últimos días el aporte del perito designado por la familia del niño podría generar un giro drástico en la investigación. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
La hipótesis que podría cambiarlo todo en el caso Loan: "Tenían previsto el secuestro de otro niño"
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
La hipótesis de un perito que podría cambiarlo todo en el caso Loan: "Tenían previsto el secuestro de otro niño"
José Mazzei, perito designado por la familia de Loan Danilo Peña, planteó una nueva hipótesis sobre la desaparición del niño en Corrientes. "Acorde a la investigación, se pudo establecer que tenían previsto el secuestro de otro niño que concurriría a esa reunión", dijo Mazzei a ADN Sur.
