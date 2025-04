Caso Loan: la resolución de la justicia que pondría fin a la causa

En un fallo de casi 60 páginas que publicó ayer la Cámara Federal de Corrientes, la justicia consideró la apelación del ex comisario y cambió el procesamiento acusándolo de haber tenido un rol esencial en la desaparición de Loan Danilo Peña el 13 de Junio después del almuerzo en la casa de la abuela Catalina en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. La defensa de Maciel había cuestionado el procesamiento argumentando que faltaban pruebas y que el ex comisario no estaba en el lugar en el momento del hecho. Además, aseguraron que había colaborado con la investigación solicitando detenciones y que, entre otras cosas, había cuestionado la aparición de la zapatilla, un elemento clave de la causa, porque era un hallazgo ilógico.