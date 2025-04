Giro en la investigación por la desaparición de Loan: el ex comisario tuvo un rol esencial

En las últimas horas, El Destape pudo confirmar que la Cámara Federal de Corrientes resolvió quitarle la imputación de "encubrimiento" al ex comisario Walter Maciel y a la ex empleada municipal, María Victoria Caillava por amenazas en la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño con paradero desconocido desde el 13 de junio del 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Según indicaron fuentes judiciales a este portal, se modificó la calificación al ex jefe policial y ahora lo imputan como "partícipe necesario" de la sustracción y ocultamiento del menor. Por este motivo, seguirá con prisión preventiva.

En el extenso fallo, al mismo tiempo, ratificó los procesamientos de todos los imputados por la sustracción y ocultamiento del pequeño correntino de cinco años. De esta manera, los jueces resolvieron los pedidos de los abogados defensores e hicieron lugar a la solicitud de María Victoria Caillava y de Walter Maciel, revocando la acusación que pesaba sobre ambos por "amenazas".

Sin embargo, el Tribunal dio un paso más y cambió la calificación contra el ex comisario de la localidad correntina de 9 de Julio que hasta ahora estaba procesado por “encubrimiento agravado” y consideraron que por su accionar debe quedar procesado como "partícipe necesario" de la sustracción y ocultamiento de Loan.

Asimismo, el documento que lleva la firma de los jueces Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo, confirmó las prisiones preventivas y los procesamientos para Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Carlos Pérez y Victoria Caillava que seguirán detenidos en distintos penales federales mientras que Walter Maciel seguirá con su prisión preventiva pero con el cambio de calificación.

Además, confirmaron el procesamiento de Mónica Millapi y avalaron que siga con prisión domiciliaria en Neuquén. De esta forma, los jueces avalaron los procesamientos que dictó la Jueza Cristina Pozzer Penzo el 4 de diciembre pasado.

Noticia en desarrollo...