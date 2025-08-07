EN VIVO
Caso Loan: el vínculo de Tim Ballard con la causa que sigue resonando

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

Por qué apareció el nombre de Tim Ballard en la causa de Loan Peña

El caso Loan Peña tuvo un giro inesperado en plena investigación. Nicolás “El Americano” Soria, que se hacía pasar por agente internacional, está preso y ligado a Tim Ballard. Claves de una trama que mezcla tráfico de influencias, fundaciones y un niño aún desaparecido.

El caso Loan, lejos de cerrarse, destapó una red turbia de personajes entre los que está Tim Ballard.

La desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años, abrió un agujero negro de pistas falsas, sospechas de encubrimiento y actores paralelos. Entre ellos saltó un nombre que conecta con la polémica internacional: Tim Ballard, exagente norteamericano, fundador de Operation Underground Railroad (OUR), hoy acusado de delitos sexuales y fraude.

Hace 2 horas

Giro en la causa conexa por Loan: la jugada de “El Americano” para salir de la cárcel

Nicolás Gabriel Soria es el único imputado que sigue detenido en la causa que investiga la obstrucción de la investigación por la desaparición del pequeño y apelará ante los Tribunales Federales para ser excarcelado como los otros acusados que decían pertenecer a la Fundación Dupuy

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes habilitó a los defensores del imputado Nicolás Gabriel “el Americano” Soria para recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal en busca de la excarcelación en la causa conexa a la investigación por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, donde Soria está procesado por obstruir y desviar la investigación. En esa causa, hace casi dos meses, la Justicia avaló la imputación de “el Americano” Soria por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro de estupefacientes a título gratuito, atentado a la autoridad y usurpación de títulos” y concedió que sea el único de los procesados en la causa que siga detenido. Los defensores de Soria presentaron un recurso ante Casación que fue avalado de forma parcial por los jueces Mirta Sotelo, Luis González y Selva Spessot que le abrió la puerta para pedir que el procesado siga la investigación en libertad.

Hace 3 horas

Llamadas, fotos a Loan y mensajes: los detalles que alarman

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

