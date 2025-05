Giro en la causa conexa por la desaparición de Loan: la jugada de “El Americano” para salir de la cárcel

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes habilitó a los defensores del imputado Nicolás Gabriel “el Americano” Soria para recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal en busca de la excarcelación en la causa conexa a la investigación por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, donde Soria está procesado por obstruir y desviar la investigación. En esa causa, hace casi dos meses, la Justicia avaló la imputación de “el Americano” Soria por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro de estupefacientes a título gratuito, atentado a la autoridad y usurpación de títulos” y concedió que sea el único de los procesados en la causa que siga detenido. Los defensores de Soria presentaron un recurso ante Casación que fue avalado de forma parcial por los jueces Mirta Sotelo, Luis González y Selva Spessot que le abrió la puerta para pedir que el procesado siga la investigación en libertad.

Los jueces de la Cámara Federal de Corrientes admitieron que la defensa de Soria puede presentar el recurso y destacaron que “es cierto que las resoluciones que deniegan la excarcelación o disponen la prisión preventiva no revisten el carácter de definitivas, ya que pueden ser modificadas aún de oficio con posterioridad” y eso es lo que buscan ahora los defensores del procesado. Además, los jueces advirtieron que la prisión preventiva que fue dictada en la causa no configura “un agravio de naturaleza federal ni una afectación sustancial al derecho de defensa en juicio, más allá de la interpretación que la defensa del imputado Soria ha querido atribuir a los hechos y normas”. Además, los jueces afirmaron que “la restricción de la libertad del imputado dispuesta por el juez encargado de la investigación, equipara el resolutorio en crisis a una sentencia definitiva, por encontrarse en juego un derecho que requiere tutela inmediata, esto es, la libertad del imputado, que tiene amparo constitucional”.

Todos los procesados en la causa conexa por Loan

En la causa conexa que investiga la obstrucción, el desvío y el encubrimiento de la causa principal por la desaparición de Loan Danilo Peña hay 9 personas procesadas pero la jueza Pozzer Penzo ubicó en un rol protagónico a Nicolás Gabriel “el Americano” Soria y a la abogada Elizabeth Cutaia, que decían ser representantes de la Fundación Lucio Dupuy y llegaron a la localidad correntina de 9 de Julio poco después de la desaparición del pequeño y se acercaron a Camila Núñez, Macarena Peña y los menores que estuvieron en el naranjal donde desapareció Loan. Allí, los investigadores entendieron que Soria y Cutaia tuvieron “un rol fundamental” en la toma de decisiones de varios involucrados en la investigación y lo hicieron “aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, tanto por su vínculo con el menor desaparecido como por su situación socioeconómica”. En ese contexto, los investigadores señalaron que Soria utilizó falsos documentos para enfrentar al personal de seguridad enviado por la Justicia y ante los funcionarios mostró falsas credenciales de Interpol y de la CIA asegurando ser parte de esos organismos y amenazando con “un problema entre países”.

“El Americano” Soria es hasta ahora el único de los procesados que sigue detenido en la investigación mientras ya fueron liberados, aunque siguen sujetos a la causa, Valeria Liliana López, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Elizabeth Noemí Cutaia, Pablo Javier Noguera, Alan Juan José Cañete y Pablo Gabriel Nuñez, todos con distintas acusaciones que incluyen privación ilegítima de la libertad, estafas, encubrimiento, defraudación y usurpación de títulos. Ahora, con esta nueva resolución judicial, el falso representante de la Fundación Dupuy, de Interpol y de la CIA vuelve a pedir su libertad condicional y sus defensores sostienen que no se lo acusó con las precisiones en cuanto a su participación en los hechos y aseguran que las acusaciones se basan en afirmaciones falsas e infundadas. Además, discrepan con la jueza Pozzer Penzo que argumentó que por sus contactos y posibilidades económicas, Soria podría fugarse o influir en la causa. De esta forma se abrirá una nueva polémica en torno a la investigación que todavía no logra determinar qué pasó y dónde está Loan.