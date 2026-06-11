Demoras, funcionarios en la mira y el pedido desesperado de los padres: qué pasó con el caso Ángel

Después de conocerse los resultados de la autopsia de Ángel López, el niño de 4 años que murió de manera dudosa en Comodoro Rivadavia, la investigación de la causa tuvo un avance significativo. Sin embargo, el padre del menor fallecido, Luis López, criticó el proceso y le exigió celeridad a la Justicia, que todavía no le da respuestas.

El informe de la junta médica determinó, a fines de mayo pasado, que el nene murió por una “bronconeumonía concomitante con traumatismo craneoencefálico”.

Según la Fiscalía, el motivo de su fallecimiento es una combinación de factores que incluye: falta de atención médica frente a una enfermedad respiratoria y las lesiones provocadas por golpes. Tras conocerse los resultados, el Ministerio Público Fiscal confirmó que mantendrá las acusaciones contra la madre del menor y su pareja.

El desesperado pedido de su papá, a 2 meses de la muerte

"Desde el primer día dije que le iba a pasar algo a mi hijo", dijo conmovido Luis López, padre del pequeño, frente a las cámaras de C5N. Durante la entrevista, aseguró que llevaba años advirtiendo el contexto de violencia al que estaba sometido su hijo en la casa de su madre y que nunca fue escuchado por las autoridades. “Acá no son solo (la mamá, Mariela) Altamirano y (su pareja, Michel) González los que hicieron las cosas, desde el primer día que se le entregó a Ángel a la madre estoy diciendo que le iba a pasar algo”, dijo.

El papá de Ángel también apuntó contra quienes ocupan cargos importantes y debían intervenir para proteger al niño. “(La psicóloga, Jennifer) Leiva me trataba mal, me ignoraba. El juez Juan Pablo Pérez puede mirar el Mundial tranquilo, sin tener ningún juicio... Se reían en mi cara, no me escuchaban, me decían que no era así... Que mi hijo estaba bien y que lo veían todos los días. Pero eran todas mentiras”, expresó López.

También cuestionó los tiempos judiciales y denunció importantes demoras en el proceso. “Querían que la fecha de juicio sea el año que viene, no puede ser así. Hay más de 50 testigos, cuatro veces hicieron los estudios médicos... ¿Qué están esperando? Encima, no me entregan el cuerpo de mi hijo todavía”, lanzó.

“La que pasó fue mi última marcha tranquilo porque ya no voy a estar más tranquilo, estoy cansado de que me tomen el pelo. Están queriendo alargarlo más para que la gente se olvide”, sintetizó con visible bronca.

Ningún funcionario fue apartado por el caso Ángel

La pareja de Luis, Lorena Andrade, a quien el niño llamaba "mamá", también habló ante los medios y dijo que la familia continuará reclamando que la investigación alcance a todos los funcionarios que estuvieron vinculados en el caso. “Hicimos una marcha por los dos meses, en busca de que caigan los otros cuatro también”, expresó.

Según indicó, la defensa había solicitado una nueva lectura de la autopsia para intentar encontrar inconsistencias en el informe. “Buscaron contradicciones, pero no van a encontrar nada que los beneficie”, continuó Andrade.

Sobre el cierre, cuestionó la situación de distintos funcionarios que siguen trabajando como si nada hubiera pasado. “Sabemos, porque nos llega información, que Verónica Roldán sigue atendiendo en Defensoría; que el juez (Juan Pablo Pérez) sigue firmando sentencias de muerte para los chicos. Y las otras dos están de licencia, en casa, y siguen cobrando. Nadie fue apartado”, sentencio.