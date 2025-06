De dónde viene el fernet con Coca: esta es la ciudad cordobesa donde nació la popular bebida

La historia detrás del nacimiento del fernet y la Coca Cola, una mezcla surgida en Córdoba.

Argentina tiene muchas bebidas populares que son clásicas para disfrutarlas en momentos descontracturados. La mezcla de fernet con Coca Cola es una de las tradicionales y su surgimiento viene de una pequeña ciudad de Córdoba, donde a un personaje local se le ocurrió esta fórmula que hasta el día de hoy sigue siendo consumida con éxito.

Sin dudas que uno de los tragos más representativos de Córdoba es el fernet con Coca, pero hay poca información sobre cómo se originó. Todo se remonta fines de los años 60 en la localidad de Cruz del Eje y el responsable de generar este furor es "El Negro" Becerra, baterista de la banda del reconocido artista Jairo en sus inicios con la música. De hecho, el cantante, que tiene 75 años, lo homenajeó en una edición de la Fiesta del Olivo.

Renato Raschetti, historiador cordobés, dialogó con el medio Cadena 3 sobre este tema y reveló que Becerra tuvo que dejar de tomar ginebra por recomendación médica. Probó el fernet con soda y no le gustó, pero cuando le puso Coca cambió el sabor rotundamente y el resultado fue altamente positivo.

El primer espacio que aprovechó la venta de fernet con Coca fue el bar "El Chuscha". La mezcla causó furor en la gente y hubo una particularidad: al principio solo con la gaseosa bien fría. En la actualidad, es algo normal que una persona se prepare un vaso de fernet y le ponga varios cubos de hielo. Esta historia trascendió fronteras y llegó a oídos de la BBC: un periodista del medio descubrió esta popular bebida argentina en un recital de Los Redondos y llevó adelante una ardua investigación hasta llegar a la localidad de Cruz Del Eje.

La combinación del amargo del vermut con el dulce de la gaseosa genera un sabor único que lo vuelve un trago bastante particular y de gran éxito. Es uno de los más pedidos de en los bares, boliches y también en aquellos eventos sociales que se desarrollan en los hogares argentinos. Aunque un mal cálculo en la cantidad de hielo puede generar que la bebida se estropeé.

"Si pensás que esto es rico y no desperdiciado es porque no sabes de coca cola. Es 80% hielo, 20% coca y queda todo con sabor aguado", expresó ElMichalito, como figura su usuario en X (Ex Twitter). En la imagen, se aprecia bastante hielo triturado que con el paso de las horas terminan descongelándose y diluyendo a la gaseosa. Algo que también sucederá en caso de aplicarlo en la preparación de un Fernet. Es por ello que las recetas del trago recomiendan que se tenga una consideración que la cantidad de hielo presente del envase no debe ser abundante porque el paso de los minutos provocará que el vermut y la gaseosa pierdan su sabor. Esto es debido a que el agua comenzará a ganar determinada presencia, además de que la bebida tenderá a perder su frío.