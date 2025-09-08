Francia abrirá las puertas de su sede el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

La Embajada de Francia en Argentina abrirá las puertas del Palacio Ortiz Basualdo el sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

La cita gratuita a la sede de la misión diplomática emplazada en el distrito porteño incluirá recorridos guiados del edificio que data de comienzos del siglo XX, uno de los más notables de la Belle Époque en Bueno Aires.

el Palacio Ortiz Basualdo abrirá sus puertas en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

La primera edición de las Jornadas del Patrimonio se realizó en Francia en 1984 por iniciativa del entonces ministro de Cultura, Jack Lang. En el momento de su creación, el evento duraba un solo día, y se celebraba el tercer domingo de septiembre.

En 1985 se convirtieron en un acontecimiento europeo a instancias del Consejo de Europa. En 1999, la Unión Europea (UE) se asoció y un año más tarde lo denominó "Jornadas Europeas del Patrimonio".

Actualmente, son organizadas en los 50 países signatarios del Convenio Cultural Europeo.

La Embajada de Francia en Argentina abre sus puertas al público, ¿cómo y dónde anotarse gratis?

el Palacio Ortiz Basualdo abrirá sus puertas en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

La visita gratuita al Palacio Ortiz Basualdo, sede actual de la Embajada de Francia en Argentina, requerirá una instancia de inscripción previa online, sujeta a la capacidad del lugar. Para efectuar este paso, los interesados deberán presentar un documento de identidad y el QR de la solicitud previa.

No se permitirá el ingreso con productos alimenticios (tanto sólidos como líquidos) ni tampoco con objetos inflamables, afilados, puntiagudos o que puedan herir a alguien y/o dañar algo (encendedores, gasolina, alcohol, cuchillos, tijeras, herramientas, etc). Tampoco mascotas.

Inscripción previa online: martes 9 de septiembre, 12 hs.

En la misma semana, del 20 de septiembre al 7 de octubre, la asociación gastronómica Lucullus llevará a cabo la tradicional Feria Francesa Gastronómica en la Plaza Cataluña "Viví Francia" organizadas por la Cámara de Comercio Franco-Argentina (CCI France Argentine).