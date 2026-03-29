Una histórica mansión de Buenos Aires reabrió sus puertas.

El Palacio Ceci, uno de los edificios más emblemáticos de Villa Devoto, en Buenos Aires, volvió a brillar tras una profunda restauración. Este ícono de la arquitectura ecléctica, que data de principios del siglo XX, fue construido entre 1913 y 1918 por el ingeniero italiano Alfredo Ceci y su empresa familiar, Ceci Hermanos.

El diseño del palacio refleja la influencia de la École des Beaux-Arts de París, un estilo que impactó fuertemente en la llamada Generación del 80, cuando la arquitectura buscaba emular las grandes tradiciones europeas, especialmente francesas e italianas. La familia Ceci, originaria de Camerano, Italia, tuvo una fuerte presencia en el barrio, ligada a Antonio Devoto, uno de los grandes impulsores del desarrollo urbano de la zona.

La residencia contaba con más de 30 ambientes, incluyendo más de 15 habitaciones, caballerizas y espacios para carruajes, además de una gran servidumbre que llegaba a 17 empleados y profesores particulares. Una curiosidad popular del barrio menciona que uno de los 712 sobrevivientes del Titanic habría trabajado para los Ceci y vivido en los subsuelos, aunque nunca se confirmó su identidad.

En 1938, la mansión familiar se transformó en la primera sede en Latinoamérica del Instituto Nacional de Sordomudos, que luego pasó a ser la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N°28 “Bartolomé Ayrolo”. Sin embargo, con el paso de los años el edificio sufrió un deterioro considerable, con sistemas obsoletos y problemas estructurales que llevaron al cierre de la escuela en 2016 por el riesgo de desprendimiento en las fachadas.

La restauración y nueva función del Palacio Ceci

Ante esta situación, el Gobierno porteño emprendió una restauración integral que incluyó modernización tecnológica y mejoras para garantizar accesibilidad. Se incorporaron sistemas de detección de incendios, climatización VRV, renovación eléctrica, restauración de artefactos de iluminación y la instalación de un ascensor exterior que conecta todos los pisos para facilitar el acceso universal.

También se recuperó el jardín histórico, se repararon desagües y se construyó un cerco para sectorizar el patio escolar, sumando un edificio anexo para oficinas y tanques de reserva de agua. El objetivo fue conservar la esencia original sin perder elementos arquitectónicos y patrimoniales clave.

El Jefe de Gobierno Jorge Macri destacó: “El Palacio Ceci es parte de la historia de Devoto y de la Ciudad. Durante más de un siglo fue un lugar de encuentro, pero el paso del tiempo y la falta de mantenimiento lo deterioraron. Decidimos ocuparnos: recuperar este ícono arquitectónico, adaptarlo y ponerlo al servicio de los vecinos”.

Ahora, el Palacio Ceci se transformará en un centro de formación artística, una “escuela viva” destinada a capacitar especialistas en artes y oficios. Esta nueva función pretende fortalecer la identidad arquitectónica de Buenos Aires y mantener vivo el legado histórico y cultural del barrio.