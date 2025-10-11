Open House 2025: la oportunidad para recorrer gratis los palacios y teatros emblemáticos de la Ciudad

Open House Buenos Aires 2025 es un festival de arquitectura y urbanismo para la Ciudad de Buenos Aires que invita a explorar lo mejor de la arquitectura y urbanismo porteño a través de un emocionante fin de semana a puertas abiertas.

Este sábado 11 y domingo 12 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Open House Buenos Aires 2025. La iniciativa sin fines de lucro y organizada por Cohabitar Urbanos, tendrá como finalidad promover un acceso sin igual a la Ciudad.

“Este año queremos ampliar la mirada hacia el sur, con la posibilidad de que se puedan visitar espacios como Proa 21–Mansión Cichero, la Casa de la Ciudad -actual sede del Gobierno porteño-, Casa Cubo en Parque Chacabuco, la Planta de Reciclaje de la Ciudad, las Viviendas Fonrouge en Lugano, el Barrio Olímpico y su Natatorio y el estadio Mary Terán de Weiss", anticipó Nicolás Kazanietz, uno de los organizadores de Open House Buenos Aires 2025 en diálogo con La Nación.

¿Qué es Open House Buenos Aires 2025?

Open House Buenos Aires 2025 es un festival de arquitectura y urbanismo para la Ciudad de Buenos Aires que invita a explorar lo mejor de la arquitectura y urbanismo porteño a través de un emocionante fin de semana a puertas abiertas.

Con la apertura de más de 100 edificios, tanto públicos como privados y de gran valor cultural y patrimonial, a los que habitualmente no se puede ingresar libremente, los ciudadanos podrán vivir la experiencia y la historia de cada inmueble.

¿Cómo visitar los edificios participantes del Open House Buenos Aires 2025?

Si bien algunos espacios requerirán inscripción previa para participar, el acceso a los edificios participantes del Open House Buenos Aires 2025 será por orden de llegada, exceptuando personal del evento.

Cada vecino será recibido por voluntarios/a, listos para acompañar e informar durante el recorrido de visita. En algunos casos, los arquitectos/as del proyecto actuarán como invitados especiales y compartirán los detalles más interesantes.

¿Cuáles son los edificios que podrán visitarse en el Open House Buenos Aires 2025?

Más de 100 edificios emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires participarán del Open House Buenos Aires 2025, entre los que se destacan los siguientes 20 inmuebles:

ABM TEATRO DEL GLOBO EX RESIDENCIA GUERRICO

AGN - EDIFICIO PRESIDENTE RAÚL RICARDO ALFONSÍN

ALMAFUERTE 47

AQ TAILORED SUITES

ARRIVE NUÑEZ

ARTHAUS CENTRAL

BALBÍN 4289 - RICCI FLATS

BANCO CIUDAD. SEDE 14

BANCO HIPOTECARIO EX BANCO DE LONDRES

RECORRIDO EN BUS ELECTRICO V.LUGANO V.SOLDATI V.RIACHUELO

BARRIO PARQUE LOS ANDES

BARRIO PLAYÓN CHACARITA

TEATRO COLÓN FABRICA

BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

PALACIO BAROLO

EDIFICIO MIGUEL BENCICH

CAMPUS DI TELLA

CASA ALBERTO HEREDIA

EDIFICIO DE RENTA BENCICH

CASA BOLIVAR

Podés conocer todas las actividades y cada uno de los edificios participantes en el mapa interactivo oficial

Horarios del Open House Buenos Aires 2025

Sábado 11 de octubre

10 a 14hs

15 a 19hs

Domingo 12 de octubre